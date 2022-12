Com Sacadas Musicais, Centro Histórico de Salvador celebra o Natal

O Natal no Centro Histórico de Salvador vai ser magicamente celebrado durante as apresentações do projeto “Sacadas Musicais”, que colocará em cena, para cantar das sacadas iluminadas de três prédios históricos, no Terreiro de Jesus, Cruzeiro de São Francisco e Largo do Pelourinho, o Coral Música das Nascentes, formado por crianças e jovens da Escola Ambiental, sediada em Barra do Pojuca, localidade de Camaçari.

A regência será do maestro Fred Dantas, que também dirige a Escola Ambiental. A cantora Manu Dourado, do Instituto de Cegos da Bahia, fará uma participação especial cantando também músicas natalinas.

Nos dias 16, 17, 18, 20, 21 e 22 de dezembro, às 18h30, 16 jovens, meninos e meninas do Coral Música das Nascentes, que são oriundos da comunidade rural da Tiririca cantarão, acompanhados de flauta e teclado, canções como “Noite Feliz” (padre Joseph Mohr), “Bate o Sino” (Pierre Pierpont) e “Papai Noel” (Assis Valente), mas também músicas do acervo musical da Orla de Camaçari, como “Suite Ambiental”, composta de chulas, “Siriri Comia”, canção das marisqueiras do Rio Pojuca e “Samba de Viola, samba-chula da Orla de Camaçari.

O projeto Sacadas Musicais é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Diretoria de Gestão do Centro Histórico e une a arquitetura privilegiada do Centro Antigo de Salvador com a música, tendo como motivação a comemoração natalina.

O Centro Histórico da capital baiana, em especial o Pelourinho, é um lugar que pela sua própria natureza arquitetônica incentiva a realização de eventos que resgatam as tradições, o encontro familiar e essa é exatamente a essência do Sacadas Musicais, que chega para reavivar o espírito natalino através das vozes infanto-juvenis e de um repertório que desperta nas pessoas o sonho, a alegria e o amor ao próximo.

“Sempre foi um desejo nosso fazer esse projeto de levar música para as lindas sacadas do Centro Histórico e não poderia haver um período melhor que o do Natal. Com o tema “Iluminando Nossos Sonhos, do Natal da Prefeitura de Salvador, contemplaremos um dos lugares mais icônicos da cidade e sua comunidade com seis dias de um projeto que vai emocionar e encantar a todos”, destaca Gegê Magalhães, diretor de Gestão do Centro Histórico.

Coral Música das Nascentes - A Escola Ambiental existe desde 1996, realizando um trabalho de inclusão social através da música, com apoio da Prefeitura Municipal de Camaçari, pela Secretaria de Educação, que mantém a escola formal, e da Associação Conexão Vida, que sustenta a ação social.

A isto veio somar, desde junho do presente ano, a empresa Bahia Control, que patrocina o projeto Música das Nascentes, que prevê instrução musical aliada à preservação ambiental, com foco nas quatro nascentes de água límpida existentes na área da Escola Ambiental.

“Essas crianças, que nunca tiveram oportunidade de sair da zona rural de Barra do Pojuca, vão se apresentar em Salvador por seis dias, recebendo um cachê artístico, e serão hospedadas na lendária Casa do Barbalho, onde residiram provisoriamente nomes notáveis na música internacional e onde está abrigado o Centro de Memória Fred Dantas”, informa o maestro, que criou a fundação Eco-Educativa Fred Dantas no Litoral Norte da Bahia, que protege uma área de restinga e de Mata Atlântica, e a Escola Ambiental, onde crianças filhas de lavradores e pescadores aprendem a ler música e tocar.

Maestro Fred Dantas – Frederico Meireles Dantas ou simplesmente maestro Fred Dantas é um baiano incansável que ao longo de sua carreira vem contribuindo para a difusão da cultura e da música da Bahia em todo o mundo. Um dos mais importantes maestros da Bahia, tem uma carreira de mais de 35 anos dedicados à música, à pesquisa e à preservação da cultura do nosso estado.

Criou a fundação Eco-Educativa Fred Dantas, no Litoral Norte da Bahia, que protege uma área de restinga e de Mata Atlântica, e deu início, em1996, à Escola Ambiental, na zona rural de Barra do Pojuca, onde crianças filhas de lavradores e pescadores aprendem a ler música e tocar. Dois anos depois, nasceu a Filarmônica Ambiental.

Outros trabalhos envolvendo integração social de crianças adolescentes através da música são, em 2000, em parceria como Unicef, a Filarmônica de Crianças, no bairro do Carmo, onde crianças e adolescentes dos bairros centrais de Salvador aprenderam a ler música e tocar, e a Filarmônica Jovem do Centro Histórico, mantida pelo Fundo de Cultura do Estado da Bahia.

Dirigiu a Orquestra Brasileira de São Salvador, com jovens de 15 a 22 anos, que se tornou Orquestra São Salvador. A Orquestra Salvador realizou durante dois anos, em três igrejas do Centro Histórico, o Circuito das Igrejas pelo Projeto Pelourinho Dia e Noite, além de diversas apresentações no Cruzeiro do São Francisco