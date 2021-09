Com salário atrasado, elenco do Bahia decide não concentrar nem dar entrevistas

A crise que o Bahia vive dentro de campo no Campeonato Brasileiro agora apresenta reflexos também fora das quatro linhas. Incomodados com os salários atrasados, o elenco tricolor decidiu que não vai mais concentrar antes dos jogos em Salvador e não concederão mais entrevistas. A informação foi divulgada inicialmente pela TNT e confirmada pelo CORREIO.

A decisão foi tomada após uma reunião entre os jogadores e o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, na última quinta-feira (24). Atualmente os atletas estão com oito meses de imagem atrasada e um mês na carteira (CLT).

Em nota, o Bahia confirmou a dívida com os atletas, mas afirmou que o atraso no salário (CLT) é de um mês. O clube disse ainda que o pagamento da imagem está com quatro meses em atraso. A exceção fica por conta de sete jogadores remanescentes da temporada passada, que possuem outros quatro meses em aberto, totalizando sete parcelas (leia a nota na integra abaixo).

O Esquadrão explicou ainda que não vai se manifestar sobre a decisão dos atletas e não concentrar e não conceder entrevistas, mas garante que a programação da viagem para Porto Alegre, local da partida contra o Inter, segue mantida.

Os atrasos nos pagamentos dos salários não é uma novidade na Cidade Tricolor. Em agosto, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, confirmou que o clube estava com dificuldade para fazer o pagamento das remunerações.

"As imagens do ano passado estão sendo conversadas. O que precisamos é de transparência, diálogo, compreensão. Estamos conversando para tentar encerrar o ano com tudo isso suprido. Apesar do ano ser muito difícil, passamos pelo pior momento financeiro do clube. A expectativa, agora, é ir melhorando", explicou ele na ocasião.

Desde o início da pandemia da covid-19 o Bahia tem passado por dificuldades financeiras. Sem a presença da torcida no estádio, o clube viu o número de sócios cair.

Além disso, nos últimos anos o Esquadrão viu aumentar a dívida trabalhista. Recentemente o clube teve que fazer acordos na Justiça com o volante Elias e o meia-atacante Élber, que deixaram o time no ano passado.

Nesta sexta-feira (24), a delegação do Bahia embarca para Porto Alegre, local da partida contra o Internacional, neste domingo (26), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

O Bahia é o atual 15º colocado da Série A, com 23 pontos. A pontuação é a mesma do Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento. O Esquadrão supera os gaúchos no número de vitórias.

Confira nota divulgada pelo Bahia:

O Esporte Clube Bahia vem a público responder matéria veiculada pelo site 'TNT Sports', na tarde desta sexta-feira (24), que lamentavelmente não cumpriu requisito jornalístico de procurar o posicionamento da instituição.

É verdade que o Bahia vive situação de dificuldade financeira, motivada pelos efeitos da pandemia a partir de março de 2020, que impediram o clube de seguir a rotina de salários em dia desde a temporada de 2015.

Quedas bruscas de receita como a do programa de sócios, antes capaz de quitar folhas inteiras de pagamento só com as mensalidades dos torcedores, afetaram o orçamento e o planejamento montados no final de 2019.

Apesar disso, as informações divulgadas estão equivocadas.

Neste momento, em função dos motivos citados, há atraso de um mês de salário e três de imagem para o elenco, exceção a sete atletas remanescentes do ano passado, que estão com outros quatro meses de imagem em aberto, fruto de acordo de renegociação da pandemia.

Mais: até então 384 colaboradores receberam o salário de agosto, que venceu no 5º dia útil de setembro, sempre iniciando das menores para as maiores remunerações. Além disso, 487 funcionários receberam o décimo terceiro de 2020, faltando 63, dentre eles os jogadores.

Neste um ano e meio de crise mundial, não houve demissões. A prioridade foi manter o emprego das pessoas que fazem o Esquadrão.

Superada a pior fase do problema, o Bahia se encaminha para solucionar as últimas pendências. Já estamos melhor do que estávamos e a união de todos, dentro e fora do clube, se mostrará fundamental.