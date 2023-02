Com Samba de Roda, Igor Kannario começa desfile na Barra

Quem aguardou dois anos para sair novamente com a Pipoca De Igor Kannário não fazia ideia de que, na porta do céu, precisaria ser paciente mais um vez.

O trio do Pássaro Manancial estava programado para sair do Farol da Barra às 21h, mas atrasou mais de 60 minutos por conta de um problema no Camarote Andante de Carlinhos Brown, que embolou todo meio-campo e atrasou quem vinha atrás. O Bloco do Cacique não conseguiu sair do Farol da Barra por conta de problemas técnicos.

Mas, tudo bem. O que é uma horinha para quem aguardou dois anos? Foi a pergunta que o kannariano Marcello Bill -frise os os L nos dois nomes- fez para a reportagem do CORREIO enquanto aguardava a saída.

Ele saiu de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, para acompanhar o cantor que é seu ídolo desde os tempos da banda Swing do P, que lançou Kannário na música. Desde então, ele passou pela A Bronkka até chegar à carreira solo.

"Ele é o representante de todas as favelas. Não existe Pipoca maior e mais favelas do que a de Kannário. Por isso que muita gente granfina não gosta. Mas a gente tá aqui, tá ligado? E hoje é tudo nosso e nada deles daquele jeitão", disse Bill.

A saída do trio aconteceu por volta das 22h, com Kannário puxando um pout-pourri de samba de roda daquele jeito que ele classifica como impregnante. Após dois anos com medo do coronavirus, o cantor prometeu à sua pipoca um vírus do bem.

A Pipoca de Kannário é aguardada por fãs e haters. O estudante Fábio Lima preferiu não gravar um vídeo para a reportagem porque não queria ter seu rosto exposto, mas assumiu que uma de suas preocupações nesta sexta-feira é a passagem de Kannário. Ele saiu de Pau da Lima para acompanhar Pabllo Vittar, que estava três trios à frente de Kannário.

"Eu me preocupo porque sei que não aguento. Se tiver uma briga como a gente vê nos vídeos da Internet sei que não vou aguentar e já acho que vou ser o primeiro a sobrar", disse rindo. Rindo de nervoso após a passagem de Pabllo no Barra Center.





