Com Santa Cruz, Paraguai divulga convocados para a Copa América

A seleção do Paraguai divulgou nesta segunda-feira (13) a lista com os pré-convocados para a Copa América, que vai ser disputada entre 14 de junho e sete de julho, no Brasil. O técnico Eduardo Berizzo chamou 40 jogadores.

Entre os atletas convocados, cinco atuam no futebol brasileiro. São eles: o goleiro Gatito Fernández (Botafogo), o zagueiro Gustavo Gómez (Palmeiras), o volante Piris da Motta (Flamengo), e os atacantes Derlis Gonzélez (Santos) e Romero (Corinthians). A lista tem ainda nomes conhecidos, como o zagueiro Balbuena, que passou pelo Corinthians e atualmente defende o West Ham, e o atacante Roque Santa Cruz, de 37 anos, do Olimpía.

A Seleção do Paraguai vai se apresentar no próximo dia 20. No dia 30 de maio a lista final com os 23 jogadores que vão disputar o torneio vai ser divulgada. O Paraguai está no grupo B da Copa América, com Argentina, Catar e Colômbia. A estreia na competição será no dia 16 de junho, contra o Catar, no Maracanã.

No dia 23 de junho, o time paraguaio encara a Colômbia, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase. Anfitriã no torneio, a Seleção Brasileira vai divulgar a convocação na próxima sexta-feira (17), em cerimônia na sede da CBF, em Salvador.

Confira os jogadores pré-convocados:

Goleiros

Gatito Fernández - (Botafogo, Brasil)

Antony Silva (Huracán, Argentina).

Alfredo Aguilar (Olimpia, Paraguai).

Juan Espínola (Nacional, Paraguai).

Defensores

Juan Escobar (Cerro Porteño, Paraguai).

Iván Piris (Libertad, Paraguai).

Jorge Moreira (Portland Timbers, Estados Unidos).

Fabián Balbuena (West Ham United, Inglaterra).

Bruno Valdez (América, México).

Robert Rojas (River Plate, Argentina).

Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil).

Junior Alonso (Boca Juniors, Argentina).

Saúl Salcedo (Huracán, Argentina).

Santiago Arzamendia (Cerro Porteño, Paraguai).

Iván Torres (Olimpia, Paraguai).

Meio-campo

Rodrigo Rojas (Olimpia, Paraguai).

Richard Sánchez (Olimpia, Paraguai).

Cristhian Paredes (Portland Timbers, Estados Unidos).

Robert Piris Da Motta (Flamengo, Brasil).

Richard Ortiz (Olimpia, Paraguai).

Celso Ortiz (Monterrey FC, México).

Matías Rojas (Defensa y Justicia, Argentina).

Diego Valdez (Sportivo San Lorenzo, Paraguai).

Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra).

Óscar Romero (Shanghái Shenhua, China).

Alejandro Romero Gamarra (New York Red Bulls, Estados Unidos).

Atacantes

Derlis González (Santos, Brasil).

Hernán Pérez (Espanyol, España).

Héctor Villalba (Atlanta United, Estados Unidos).

Antonio Sanabria (Genoa CFC, Italia).

Federico Santander (Bologna FC, Italia).

Roque Santa Cruz (Olimpia, Paraguai).

Carlos González (Pumas UNAM, México).

Óscar Cardozo (Libertad, Paraguai).

Sebastián Ferreira (Monarcas Morelia, México).

Cecilio Domínguez (Independiente, Argentina).

Braian Samudio (Rizespor, Turquía).

Lorenzo Melgarejo (FC Spartak de Moscú, Rusia).

Ángel Romero (Corinthians, Brasil).

Juan Iturbe (Pumas UNAM, México).