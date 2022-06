Com Santo Antônio, na fé e na arte 

Basta um rolé pela cidade para sentir o clima de festa junina no ar. Entre um forrozinho aqui, uma bandeirola ali e uma canjica na padaria, chegamos ao dia de festejar Santo Antônio, a primeira estrela da tríade religiosa-festiva. Há quatro paróquias na cidade dedicadas a ele – com uma programação que chega ao ápice neste domingo com muitas missas, procissões e louvores.

Para quem quer combinar o lado de devoção com o cultural, a melhor pedida é o passear pelo Santo Antônio Além do Carmo. Na igreja localizada no Largo do Santo Antônio acontece a realização da trezena neste sábado (12), às 20h, e no domingo (13) uma programação intensa que começa com alvorada (6h), segue com missas (7h, 9h, 11h e 16h) e tem o ponto alto na procissão pelas principais ruas do bairro, saindo por volta das 17h30, e retornando para a matriz para mais uma celebração.

Na casa n° 559, na Rua Direta, o artista plástico Rodrigo Guedes volta a realizar seu tradicional tríduo, herança das avós, que ele comanda há 16 anos, mas que nos últimos dois foi aconteceu sem público. A casa abre as portas neste sábado a partir das 14h, para quem quiser visitar o altar caprichado, e reza para Santo Antônio às 19h30. Já no domingo, a visitação será durante todo o dia, com a reza às 14h e encerramento dos festejos às 19h30.

“O altar é todo feito com papelão, papel e material reciclado, preservando a arte manual e também o legado das avós que faziam isto em suas casas”, destaca Rodrigo, salientando que “a reza é tocada no ritmo do ijexá, desde 2012, trazendo o som ancestral e baiano às cantigas de Santo Antônio”. Rodrigo pontua que o tríduo fará homenagem também a São João e a São Pedro, e uma deferência especial a Cosme e Damião. “Por isso, além dos pães de Santo Antônio, teremos também as balas dos santos gêmeos”, explica.

E ali próximo, no ME Ateliê de Fotografia, que fica na Ladeira do Boqueirão, vale conferir a quarta edição da exposição Antônios, capitaneada pelo fotógrafo Mário Edson e que conta com 51 trabalhos de 49 artistas plásticos – pinturas, esculturas, instalações, bordados e fotos dos altares dedicados ao santo e montados pelos moradores do bairro.

A visitação, que segue até 30 de julho, é gratuita e acontece sempre de quinta a domingo, das 16h às 19h.



MST lança Armazém do Campo em Salvador com show de Margareth Menezes

Maior rede de lojas de produtos da Reforma Agrária Popular do Brasil, o Armazém do Campo abre sua primeira unidade em Salvador, neste sábado (12), na Rua Santa Izabel, nº 3, no Pelourinho. A abertura, a partir das 14h, contará com a presença de lideranças do MST, bate-papo e show de Margareth Menezes, às 19h. Iniciada há 5 anos, a rede já conta com 38 pontos de comercialização dos produtos da agricultura familiar camponesa produzidos nos acampamentos e assentamentos do MST, presentes nas principais capitais e em todas as grandes regiões do país. “Chegar no Pelourinho significa o fortalecimento das famílias Sem Terra da Bahia. Significa a nossa inserção no cenário cultural da cidade com a propaganda de que a reforma agrária é política fundamental para o povo brasileiro”, afirma Júlia Lopes, coordenadora da loja em Salvador. O ato inaugural culmina com a chegada dos integrantes no MST na 6ª Feira Estadual da Reforma Agrária, que acontece até a manhã deste sábado na Praça da Piedade, em Salvador.

O Tal Bazar

Roupas, sapatos, acessórios, livros, revistas, discos, objetos de decoração, utensílios domésticos, artesanato, arte em geral...Tudo isso vai estar disponível na primeira edição de O Tal Bazar, neste sábado (12), no café bar Chocolates Marrom Marfim. Segundo os organizadores, a ideia é criar um ambiente que favoreça a compra e a venda de produtos novos (inclusive alguns criados pelos expositores) ou usados, de forma a promover o desapego, a economia criativa e circular. Rua Gregório de Matos, n º 17, Pelourinho.

Diversão sem sair de casa

Emicida, Céu e Criolo: show inédito com transmissão no Multishow (Foto: Lana Pinho/Divulgação)

João Rock - Céu, Criolo e Emicida juntam seus talentos no show inédito Amor, Ordem e Progresso, que deve ser um dos destaques do festival João Rock, que acontece sábado (12), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com transmissão no Multishow, a partir das 19h. Segundo os artistas, a ideia é contaminar a sociedade com o desejo de construir uma identidade nacional que abarque a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro. O espetáculo inédito será dividido em três atos: Sankofa, A Nave e Ainda há Hempo?, com músicas dos três artistas e canções que são pilares da cultura brasileira como Vapor Barato, de Jards Macalé e Waly Salomão, Nada Será como Antes, do Clube da Esquina e Carinhoso, de Pixinguinha.

A direção geral de Beatriz Berjeaut e Evandro Fióti; direção artística de Evandro Fióti; direção musical de Júlio Fejuca; além de uma banda afiada composta por DJ Nyack, nos toca-discos; Carlos Café do Pandeiro (percussão); Mônica Agena (guitarra, cavaquinho e assistente de produção musical); Rodrigo Digão (baixo, synths, violão e cavaquinho); e Jhow Produz, na bateria.

O show encerra a noite, que terá também Pitty e Nando Reis, BaianaSystem, Djonga, Humberto Gessinger, Titãs, Natiruts e CPM 22. Já o Canal Bis fica com a transmissão dos palcos Brasil e Fortalecendo a Cena. O primeiro, que homenageia regiões e movimentos musicais brasileiros, terá como tema o Rio de Janeiro com Erasmo Carlos, Gabriel O Pensador, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp. E no segundo, tocam Poesia Acústica, o casal rapper Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê, Coruja BC1 e Rashid que recebe Drik Barbosa e Lellê.



O biólogo Átila Iamarino (Foto: Mariana Carvalho/Divulgação)

Hiperconectado - Depois do sucesso alcançado com sua lives e participações televisivas falando sobre a covid, o biólogo Atila Iamarino ganhou um programa todo seu. Ele estreia neste sábado, às 20h30, no comando do Hiperconectado, na TV Cultura. A ideia é mostrar curiosidades científicas que existem por trás do nosso cotidiano, da qual a gente não tem a menor ideia. O programa terá convidados e plateia virtual. “A minha expectativa é fazer um programa legal, que faça jus ao legado da TV Cultura, da confiança que a audiência tem em mim e ao papel de explicador do mundo e divulgador científico que eu quero seguir fazendo. E que seja um programa bacana, que mostre como a ciência faz parte do nosso dia a dia”, comenta Atila Iamarino.

Gonzaga: de Pai Pra Filho - O canal Viva estreia neste sábado a minissérie Gonzaga: De Pai Pra Filho, a versão para televisão do filme homônimo, ambos dirigidos por Breno Silveira. A atração, que foi ao ar originalmente em 2013 na TV Globo, será uma homenagem do canal ao diretor, que faleceu em maio. Com exibição aos sábados, a partir de 20h30, o programa traz Gonzaga, filho de um sanfoneiro, que fugiu de Pernambuco e seguiu para a cidade grande em busca de novos horizontes. No Rio de Janeiro, redescobriu a música e se encantou por Odaléia, com quem teve o primeiro filho. Após a morte dela, o cantor deixou o menino Gonzaguinha aos cuidados de amigos e começou a viajar pelo Brasil, o que dificultou ainda mais sua já complicada relação familiar. Integram o elenco: Adélio Lima, Adelmo Casé, Alison Santos, Ana Jansen, Andréia Lopez, Cândido Damm, Cândido de Souza, Cássio Scapin, Cecília Dassi, Chico Phiton, entre outros.



Caminhos da Amazônia - Fernado Gabeira volta à estrada para apresentar o especial Pelas Estradas do Brasil - Amazônia, que será exibido neste domingo e no dia 19, às 21h30, na GloboNews. “Fiz inúmeras viagens pela Amazônia mas essa tem um sabor de despedida. Porque a Amazônia, tal qual nós conhecemos, está à beira de desaparecer. É mais do que hora de decidir o que fazer com a floresta, ao mesmo tempo que se decide o que fazer com o Brasil”, afirma o jornalista.

O ponto de partida da viagem é a BR-163, na altura de Santarém, no Pará. A destruição progressiva da floresta e a forte atuação do crime organizado na região – garimpo ilegal, tráfico de drogas e de animais silvestres, que se agravou na pandemia, chamam a atenção de Gabeira. Cerca de 900 grupos em redes sociais no Brasil são monitorados pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas). Gabeira também foi a Brasília durante a realização da 18ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL), evento que reuniu representantes dos povos originários em abril deste ano. E esteve ainda em Belém e Manaus, onde 70% da população da Amazônia se concentra, e observa que as cidades têm grande interação com a floresta.