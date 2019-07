Com show de Arrascaeta e Gabriel, Flamengo goleia o Goiás por 6x1

Com atuação de gala do uruguaio Arrascaeta e de Gabriel Barbosa, o Flamengo goleou o Goiás na manhã deste domingo (14), por 6 a 1, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta fez três e Gabriel dois dos seis gols rubro-negros.

Apesar do placar elástico, o Flamengo encontrou dificuldades para passar pela defesa do Goiás no primeiro tempo. Porém, com sete minutos avassaladores, os cariocas marcaram três gols e encaminharam a excelente vitória diante de mais de 65 mil torcedores nas arquibancadas.

O resultado é importante para manter o time carioca nas primeiras posições. O Flamengo se manteve na terceira posição, agora com 20 pontos. Já o Goiás, com o resultado negativo permanece com os mesmos 15 pontos e em sétimo lugar.

Com bola rolando, o Flamengo entrou em campo pressionando o Goiás e abriu o placar logo aos cinco minutos. A zaga goiana saiu jogando mal, Everton Ribeiro tocou para Arrascaeta e o meia chutou forte. A bola ainda desviou na marcação antes de estufar as redes.

Porém, a reação do Goiás foi imediata. Aos 11 minutos, Rodrigo Caio falhou feio e Kayke partiu em velocidade. O atacante ficou cara a cara com Diego Alves e não desperdiçou, fazendo seu quinto gol no campeonato.

O gol animou o Goiás, que poderia ter virado o placar logo aos 15 minutos, quando Michael passou pela marcação e finalizou na trave.

Só que no final do primeiro tempo o Flamengo embalou e fez três gols em sete minutos. Aos 43, Trauco cruzou na área e Bruno Henrique aproveitou confusão para deixar sua marca.

Dois minutos depois, Gabriel Barbosa passou por Rafael Vaz e tocou para Arrascaeta, que chutou de bico, sem chances de defesa para Tadeu Por fim, aos 49, de novo Arrascaeta marcou, desta vez num cruzamento que foi na direção do gol e entrou no ângulo. Um golaço.

No segundo tempo o Flamengo seguiu tocando bem a bola e aumentou a vantagem aos dez minutos. Arrascaeta cruzou da esquerda e encontrou Gabriel Barbosa, que de cabeça fez o seu primeiro gol na partida.

Sem diminuir o ritmo, o Flamengo ainda fez o sexto gol antes do apito final. Aos 35 minutos, Arrascaeta passou como quis pela marcação e tocou para Gabriel Barbosa, que sem marcação só completou para as redes. Goleada com ritmo de treino na manhã ensolarada deste domingo (14).

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, quando receberá o Athletico-PR, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o time visitará o Corinthians no domingo, às 16 horas.

Já o Goiás voltará a campo no domingo para enfrentar o Avaí, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis.