Com show de Filomena Bagaceira, Bela Vista dá início ao São João na capital

O Shopping Bela Vista deu início ao mais tradicional São João de Salvador, o Arraiá do Bela, nessa quarta-feira (24), com show da banda Filomena Bagaceira. A 9ª edição do evento trará na programação 32 dias de atrações diárias e gratuitas, com shows a partir das 18h, apresentações de quadrilhas, aulas de forró, orquestras sinfônicas, trio nordestino e realização de casamento.

O cenário, que enfeita toda a Praça Central com bandeirolas e girassóis, conta com várias atrações de lazer, como a Roda Gigante, tiro ao alvo, pescaria e óculos de realidade virtual, além de barraquinhas de comidas típicas recheadas de delícias como bolos, amendoim, milho, licores, salgados, entre outros quitutes, que serão comercializadas pela Delmar Confeitaria e Delícias D’Ju.

O Arraiá do Bela segue até 25 de junho.

Divulgação