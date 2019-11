Com show de Giannis Antetokounmpo, Bucks derrotam Blazers

A rodada de quinta-feira (21) da temporada regular da NBA teve apenas dois jogos, mas a atuação do melhor jogador (MVP) do último campeonato valeu como se todas as franquias da liga estivessem em quadra.

Em casa, o Milwaukee Bucks derrotou o Portland Trail Blazers por 137 a 129 graças à grande atuação do pivô grego Giannis Antetokounmpo, que conseguiu mais um triplo-duplo (dois dígitos em três fundamentos) na carreira com 24 pontos, 19 rebotes e 15 assistências. Isso em apenas três quartos do jogo.

A partida contra os Blazers foi realmente especial para Antetokounmpo. Com seu 16.º triplo-duplo na carreira, o grego é o primeiro jogador na história dos Bucks a ter em um jogo pelo menos 20 pontos, 15 rebotes e 15 assistências. Além disso, se tornou o quarto atleta na história da NBA a ter um duplo-duplo (dois dígitos em dois fundamentos) em cada um dos primeiros 15 compromissos da temporada.

Os outros a terem conseguido essa façanha são Bill Walton (1976/1977), Moses Malone (1981/1982) e Kevin Love (2011/2012).

Para chegar à 12.ª vitória em 15 partidas e assumir a liderança isolada da Conferência Leste - na frente do atual campeão Toronto Raptors -, os Bucks contaram também com o brilho de C.J. McCollum, que foi o cestinha ao anotar 37 pontos com um aproveitamento de 52% nos arremessos de quadra. Eric Bledsoe também se destacou e marcou 30 pontos.

Pelo lado dos Blazers, que estão na 14.ª e penúltima colocação do Oeste com cinco vitórias e 11 derrotas, Carmelo Anthony jogou pela segunda vez pelo novo time e fez uma boa partida com 18 pontos anotados, além de sete rebotes e quatro assistências. Skal Labissière conseguiu um "double-double", com 22 pontos e 12 rebotes.

No outro duelo de quinta-feira (21), o New Orleans Pelicans foi até o Arizona e venceu o Phoenix Suns por 124 a 121. O trio Brandon Ingram (28 pontos e oito rebotes), J.J. Reddick (26 pontos) e Jrue Holiday (26 pontos e nove assistências) foi o responsável pelo triunfos dos visitantes, agora com seis vitórias e nove derrotas (em 11.º do Oeste).

Pelos mandantes, que perderam pela sétima vez em 14 partidas (oitavo lugar), destaque para Kelly Oubre Jr. (25 pontos) e Devin Booker (19).

Confira a rodada de sexta-feira (22) na NBA:

