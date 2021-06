Com show de Leal, Brasil supera a Holanda pela Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei abriu a terceira semana da Liga das Nações nesta quarta-feira (9) com vitória contundente por 3 sets a 0 sobre a Holanda, com parciais de 25/19, 25/22 e 27/25. Em Rimini, na Itália, o time treinado por Carlos Schwanke, que comanda a equipe enquanto Renan Dal Zotto se recupera da covid-19, jogou com segurança, cometeu poucos erros e foi eficiente no ataque.

Na classificação geral, o Brasil se manteve na vice-liderança, com 18 pontos - seis vitórias e uma derrota para a França. A Polônia está na liderança, também soma 18 pontos, mas tem um saldo de sets superior ao dos brasileiros.

A seleção brasileira masculina volta à quadra nesta quinta-feira (10) para enfrentar a Bulgária, às 13h. Na sexta (11), fecha a terceira etapa contra a Polônia, às 16h.

Diante dos holandeses, o Brasil jogou com uma nova dupla de ponteiros, formada por Leal e Maurício Borges. Bruninho, Wallace, Flávio, Maurício Souza e Thales foram os outros titulares, e Lucarelli, Cachopa e Alan entraram no decorrer da partida.

A formação inédita foi bem, de modo que a equipe só encontrou dificuldades no terceiro set, mas protagonizou uma bela virada e, depois de estar perdendo por 23 a 19, conseguiu fechar o set e o jogo em um bloqueio de Flávio.

Leal se destacou nos ataques e saques e foi, ao lado de Abdel-Aziz, o maior pontuador do confronto, com 20 pontos. Wallace virou 15 bolas e também teve ótima atuação. O Brasil sobrou no primeiro e segundo sets e, no terceiro, viu o rival abrir vantagem, mas soube explorar os erros do rival, conseguiu encaixar o saque e o bloqueio, e virou para selar o triunfo.

"Foi um bom jogo, apesar de termos começado o terceiro set um pouco mais complicado. Mas o Leal salvou a gente no terceiro set para chegarmos ao propósito de conquistar mais três pontos na Liga das Nações", avaliou Maurício Souza.