Com shows de Belo, Sorriso Maroto, Péricles e Xanddy, A Melhor Segunda inicia vendas

Considerado um dos eventos mais requisitados na Bahia, A Melhor Segunda, ensaio de verão de Xanddy Harmonia, chega a mais uma edição, desta vez, para marcar a carreira solo do anfitrião. Além disso, o projeto celebra 20 temporadas em 2023. Este ano, Melhor Segunda vai acontecer em regiões distintas de Salvador, oferecendo ao público uma experiência única e conectada com os espaços selecionados. Ao todo, serão quatro edições e para a estreia, no dia 9 de janeiro, Xanddy recebe na Arena Fonte Nova os amigos Belo, Sorriso Maroto e Péricles.

SERVIÇO - A MELHOR SEGUNDA, com Xanddy, Péricles, Belo e Sorriso Maroto | 9 de janeiro, na Arena Fonte Nova | Ingressos: de R$ 60 a R$ 200, à venda no Pida, Boratickets e Blacões de Ingressos