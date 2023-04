Com shows de Iza, Mumu e Brown: saiba como será a final do BBB 23

A final do BBB 23 (Globo) está marcada para acontecer hoje (25) com a disputa entre Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao.

Amanda foi a primeira finalista da edição após resistir na Prova da Finalista. Aline Wirley e Bruna Griphao também garantiram vaga na final após a eliminação de Larissa no último Paredão.

Conforme anunciado por Tadeu Schmidt no programa de ontem (24), a grande final terá shows de IZA, Carlinhos Brown, Mumuzinho e Lauana Prado. Veja como será a final do reality: O programa acaba no dia 25 de abril, data em que completa 100 dias de confinamento.

Após a eliminação de Larissa, o valor do prêmio está acumulado em R$ 2,88 milhões. Os ex-participantes do programa devem participar da final, com exceção de Bruno Gaga, que desistiu do programa, e MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos por importunação sexual.

