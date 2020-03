Com shows e atividades esportivas, Parque dos Ventos será inaugurado nesta sexta (6)

A abertura oficial do Parque dos Ventos será nesta sexta-feira (6), com uma programação cultural completa. O espaço fica na orla da Boca do Rio, ao lado do novo Centro de Convenções de Salvador, inaugurado em janeiro.

Gratuito, o evento terá início às 16h e contará com uma apresentação especial das Ganhadeiras de Itapuã, que foram homenageadas pela Unidos do Viradouro, escola de samba campeã do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2020. A performance contará com a participação da cantora Aiace.

A programação terá ainda o Maestro Letieres Leite, com sua Orquestra, ao lado da cantora Larissa Luz. Além disso, serão realizadas atividades esportivas como futevôlei, basquete, skate, escalada, rapel, minicircuitos de bike, e atividades voltadas para o público infantil, como apresentações da turma do tio Paulinho, Fit dance kids, além de DJs e B-Boys animando os espaços.

Construído pela prefeitura de Salvador, o Parque dos Ventos tem como proposta funcionar como um centro esportivo voltado para atletas profissionais e amadores. O equipamento conta com uma estrutura de 10 metros de altura para atividades de rapel, escalada e pista de skate street, com simulação de obstáculos de rua como escadarias, rampas e corrimões.

Além disso, a estrutura tem uma ciclovia de 3 km; uma pump track – pista de circuito contínuo, com lombadas, morros de terra arredondados e curvas levemente inclinadas -; e um local destinado exclusivamente à pratica do parkour.

O equipamento também conta com parque infantil, tabelas de basquete, quadra de vôlei, área para contemplação e piquenique, anfiteatro com capacidade entre 100 a 150 pessoas, além de passeio para realização de caminhada e área de patins.