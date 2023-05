Com shows e escritores internacionais, Flipf começa nesta quinta (4)

O Verão já acabou há quase dois meses, mas a Praia do Forte terá movimento intenso neste final de semana: começa nesta quinta-feira (4) a quarta edição da Flipf - Festa Literária Internacional da Praia do Forte, que, até domingo, terá shows, feira de empreendedorismo, oficinas, slam, saraus, lazer para as crianças e, claro, mesas de discussão sobre literatura, com a presença de autores nacionais e internacionais, como a mexicana Guadalupe Nettel. Toda a programação é gratuita.

“Com a festa literária contribuímos para o desenvolvimento da Praia do Forte e seu entorno, buscamos valorizar sua rica biodiversidade e suas manifestações culturais, sobretudo buscamos incentivar a leitura na comunidade local, moradores e turistas, tudo isso por meio de uma programação ampla, diversa e democrática", afirma Vanessa Vieira, da Trevo Produções, correalizadora do evento.

A abertura oficial é marcada pela mesa Pra Ensinar Meus Camaradas, às 19h, nesta quinta. Estarão presentes Maria Valéria Rezende - escritora e freira; Bel Santos Mayer - educadora social - e Tiganá Santana, cantor e compositor baiano. Mas já haverá programação desde as 9h, com uma mesa sobre livro artesanal, com a escritora e psicóloga Carla Brito e a escritora e professora Gleice Ferreira, de origem indígena.

O debate sobre o livro artesanal é promovido pelo espaço Multiverso, dedicado prioritariamente aos jovens. "O livro artesanal é mais uma das alternativas de publicação e, pra mim, é a alternativa que mais abraça o autor jovem com pouca renda para se autopublicar. Acho que já passamos do tempo de olhar o livro artesanal como um livreto ou uma fanzine – não diminuindo o gênero também -, mas olhá-lo através do trabalho árduo da sua autoria", defende o curador do Multiverso, o escritor Anderson Shon.

A Flipf é dividida tem outros três espaços, além do Multiverso: no Canto da Palavra, com curadoria de Edma de Góis, acontecem as mesas literárias e sessões de autógrafos; Bárbara Falcón é a curadora da Rede de Livros, onde estão editores baianos, coletivos e autores independentes; o Ninho Flipf, com curadoria de Emilia Nuñez, é dedicado ao público infantil.

A programação musical também vai agitar a Praia do Forte, com destaque para as apresentações de João Bosco, às 20h, e Antônio Nóbrega, no mesmo horário, no sábado. Também no sábado, às 9h, Nóbrega vai promover o Encontro de Poesia, em que ele vai apresentar as modalidades e características da Poesia Rimada Popular Brasileira, desde a quadra até o galope beira mar, a mais complexa entre aquelas exercitadas pelos repentistas. Veja nesta página dez atrações da Flipf que o CORREIO destaca, para você curtir até domingo.





Veja destaques da programação da Flipf, de quinta (4) a domingo (7)

Oficina de Livro Artesanal. Quinta-feira (4), 10h30 e 15h30

Os alunos aprenderão com a escritora Carla Brito (foto) o passo-a-passo na construção de um livro artesanal. Carla Brito é psicóloga e autora dos livros Taunina: Entre Escrevivências e Poesias e Sinto. Carla estará também numa mesa de debate sobre o livro artesanal, no mesmo dia, às 9h.





Mesa Pra Ensinar Meus Camaradas. Quinta-feira (4), 19h

Os convidados da mesa que abre oficialmente a Flipf são Maria Valéria Rezende, Bel Santos Mayer e Tiganá Santana. No debate, os participantes falam sobre como a leitura literária nos ensina a ler o mundo e como o mundo pode ser acolhido pelos livros.





Mesa Quadrinhos na Bahia. Sexta-feira (5), 14h

Ricardo Heavy, da Jacuype Comics, e Marcelo Fontana, da Editora Trem Fantasma, falam sobre a experiência de editar quadrinhos na Bahia. Eles vão apresentar seus catálogos, lançamentos e darão uma ideia de como está a cena de quadrinho baiano.





Mesa Vidas em Português. Sexta-feira (5), 15h

Ana Saramago Matos e Maria João Amado vão falar sobre a amizade entre o escritor português José Saramago e o baiano Jorge Amado. Ana Saramago Matos é curadora da Fundação José Saramago e Maria João Amado compôs a equipe de catalogação da Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai.

Mesa O Futuro Já esteve Aqui. Sexta-feira (5), 18h

Ailton Krenak e Rafael Xucuru-Kariri (foto) debatem passado, presente e destino da humanidade. Krenak é escritor e importante intelectual; Rafael Xucuru-Kariri é coorganizador de Cartas para o Bem Viver, livro de cartas de indígenas e não indígenas que versam sobre o desejo de encontro com o Bem Viver.





Show de João Bosco. Sexta-feira (5), 20h

João Bosco comemorou 50 anos de carreira no ano passado e continua celebrando a data neste show, em que canta seus principais sucessos, em versão voz e violão. A abertura será do Grupo Cultural os Paparutos - Comédias de Dona Edith da Praia do Forte.





Mesa Amor e autodescoberta. Sábado (6), 14h

A mexicana Guadalupe Nettel participa de uma conversa com a paulista Aline Bei e o baiano Tiago D. Oliveira. Filiação, maternidade e solidão são alguns dos eixos dessa mesa que examina as experiências afetivas em família.





Mesa Reaprender a Sonhar. Sábado (6), 16h

Sidarta Ribeiro convoca o público a reaprender a sonhar para que o futuro seja possível. O neurocientista é um dos fundadores do Instituto do Cérebro da UFRN, autor de O Oráculo da Noite. Na Flipf, ele lança seu mais recente livro, Sonho Manifesto.





Show de Antonio Nóbrega. Sábado (6), 20h

O pernambucano apresenta suas canções, referenciadas nas modalidades da poesia popular rimada brasileira, como a sextilha, a embolada, o galope beira mar, entre outras. As obras foram compostas em parceria com os poetas e letristas Bráulio Tavares e Wilson Freire e o músico Rodrigo Bragança. A abertura será do Grupo Cultural Boi Estrela da Praia do Forte.





Programação infantil. Domingo (7), a partir das 9h

Haverá programação para as crianças todos os dias, mas o domingo está cheio de atrações, até as 16h. Às 9h, uma mesa que interessa aos pais: Nascidos Para Ler: a Formação de Leitores Desde o Colo. Às 10h, tem contação da história O Menino e o Mar, com Lulu Lima. Às 11h30, mais contação, com o Grupo Corrupio. às 13h, Nairzinha Spinelli lança o livro Casa de Vó. Às 16h, a última atividade para as crianças: contação de história com o psicólogo Alessandro Marimpietri.