Com sinalizadores e fumaça, torcida faz festa fora do Mineirão

O duelo entre Brasil e Argentina começou bem antes de a bola rolar no Mineirão, nesta terça-feira (2). Do lado de fora do estádio, torcedores dos dois países fizeram uma bonita festa. Em maioria, os brasileiros aproveitaram para cantar músicas lembrando os feitos da Seleção, como ‘Brasilzão’, canção que ficou marcada na Copa do Mundo da Rússia, no ano passado, e que fala sobre as cinco copas do Mundo que o Brasil ganhou.



Os torcedores também provocaram o ídolo argentino Maradona e o jejum de 25 anos da Argentina sem títulos. Em uma das ruas do entorno do estádio, um mar verde e amarelo foi formado com fumaças e sinalizadores. Os argentinos devolveram a provocação lembrando da goleada por 7x1, aplicada pela Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, fazendo comparações entre Maradona e Pelé e entoando a famosa canção “Brasil decime que se siente”.

Apesar das provocações, o clima nos entornos do Mineirão era bem amistoso, sem relatos de confusão entre brasileiros e argentinos.

A festa continuou dentro do estádio. Concentrada atrás dos dois gols, a torcida argentina fez bastante festa com camisas e cachecóis para cima. Maioria nas arquibancadas, a torcida verde e amarela abafava os rivais em cada tentativa de grito mais alto. Os brasileiros só não conseguiram evitar quando o nome e a foto de Lionel Messi apareceram no telão no Mineirão.