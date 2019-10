Com status de 'porcarias', Londrina desafia o Vitória e a má fase

Adversário do Vitória às 21h30 desta sexta-feira (18), no Barradão, o Londrina vive um mau momento na Série B. Se no primeiro turno o time paranaense ficou no G4 até a 15ª rodada, hoje a realidade é completamente diferente. Desde o fim da Copa América, disputou 21 jogos e somou apenas 16 pontos de 63 possíveis.

A consequência da queda de rendimento se reflete na tabela: o Londrina despencou para o 16º lugar, com 32 pontos. Está logo abaixo do Vitória, que tem 33. O time vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

O ambiente do clube está conturbado. No sábado (12), o gestor de futebol Sergio Malucelli concedeu uma entrevista coletiva logo após a derrota para o Operário-PR por 2x1 e pediu desculpas ao torcedor por ter contratado “essas porcarias”.

Malucelli também afirmou que faria uma limpa no elenco e declarou que “se eu fosse jogador, pedia para ir embora, se tivesse vergonha na cara”. Dois dias depois, três atletas foram dispensados, entre eles o lateral esquerdo Juninho, que jogou no Vitória de 2017 até este ano. Ele havia sido contratado pelo Londrina em setembro. Os outros afastados foram os zagueiros Diogo Silva e Wallace Acioli.

Após a derrota para o Operário-PR, o time empatou com o Figueirense por 0x0. Os dois jogos foram em casa. Questionado sobre a crise do adversário, o lateral esquerdo Thiago Carleto, do Vitória, afirmou que não espera facilidade em campo por causa disso. “É uma equipe que tem vários problemas, mas nós também temos os nossos. E a gente tem tentado deixar os problemas de lado. Com certeza é o que eles vão fazer”, comentou.

O técnico Mazola Júnior tem o desfalque do lateral esquerdo Breno, machucado, e com a saída de Juninho, vai ter que improvisar o destro Raí Ramos no setor. O meio-campo ganha o reforço do volante Germano, após cumprir suspensão.

A provável escalação do Londrina tem: César; Alemão, Lucas Costa, Dirceu e Raí Ramos; Charles, Germano e André Moritz; Paulinho Moccelin, Júnior Pirambu e Matheusinho.