Com suspeita de lesão, Samuel desfalca treino do Vitória

O ataque do Vitória pode ter um desfalque nos próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Com suspeita de lesão na coxa esquerda, o centroavante Samuel não participou do treinamento realizado na Toca do Leão nesta segunda-feira (28). O jogador de 20 anos foi encaminhado pelo departamento médico do clube para realizar exames.

O rubro-negro se prepara para enfrentar o Botafogo na quarta-feira (30), às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Com apenas seis pontos, o Leão amarga a zona de rebaixamento, na 17ª posição. A equipe carioca soma oito e aparece em 10º lugar.

Artilheiro do Vitória na temporada, com sete gols, Samuel perdeu espaço no time após a chegada do técnico Ramon Menezes. Reserva de Dinei nas últimas três rodadas da Série B, o prata da casa entrou no decorrer da derrota por 2x1 para o Londrina, no último sábado (26), e permaneceu em campo até o final do jogo.

Sem Samuel, o elenco rubro-negro participou de um treinamento físico, que teve como objetivo recuperar os atletas. Os jogadores realizaram exercícios na sala de musculação e correram em volta dos gramados.

O elenco do Vitória irá finalizar a preparação para o jogo contra o Botafogo na manhã de terça-feira (29) e à tarde viaja para o Rio de Janeiro. Após duas derrotas consecutivas, o time comandado por Ramon Menezes busca a reabilitação no campeonato.