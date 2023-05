Com técnico e tático, Bahia faz penúltimo treino antes de pegar o Inter

O Bahia fez sua penúltima atividade antes de enfrentar o Internacional, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (26), no quarto dia da semana livre tricolor, os jogadores participaram de um treino técnico e tático no CT Evaristo de Macedo.

O trabalho começou no auditório do clube, onde os jogadores assistiram a vídeos sobre o próximo adversário. Depois, os atletas fizeram exercícios na academia.

Já no gramado, Renato Paiva orientou um treinamento técnico, focado na manutenção de posse de bola. Na sequência, o comandante escalou o provável time titular que enfrentará o Colorado, e aplicou uma tático.

Por fim, alguns jogadores fizeram uma atividade de bolas paradas, enquanto outros atletas treinaram finalizações.

O zagueiro Raul Gustavo, que se recupera de uma cirurgia no joelho, realizou trabalhos físicos em campo, sob supervisão de fisioterapeutas. Outro defensor, Marcos Victor também foi ao gramado, em processo de transição.

????Em recuperação de cirurgia no joelho, Raul Gustavo segue evoluindo no processo de recuperação com a equipe de fisioterapia. #BBMP pic.twitter.com/u6HtLBVEpm — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 26, 2023

Já o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meia Yago Felipe, que tratam lesões, ficaram fora do campo. Os dois deram sequência aos respectivos processos de recuperação com trabalhos na academia e na fisioterapia.

O elenco tricolor volta aos trabalhos na manhã deste sábado (27). Pela tarde, o grupo embarca para Porto Alegre, onde será o jogo contra o Internacional. A partida está marcada para domingo (28), às 16h, no Beira-Rio, pela 8ª rodada da Série A.