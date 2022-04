Com técnico interino, Vitória encara o Ypiranga-RS na Série C

Em meio a uma nova onda de instabilidade, o Vitória busca se reabilitar na Série C do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento do torneio, o Leão visita o Ypiranga-RS, hoje, às 18h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. À beira do campo, um novo rosto. O coordenador da base, Ricardo Amadeu, será o técnico interino nesta terceira rodada. Geninho foi demitido na última quarta-feira (20) e o clube ainda não anunciou o substituto.

A tarefa de Ricardo Amadeu não será fácil. Apesar de ocupar o cargo de forma provisória, ele precisa conduzir o rubro-negro ao primeiro triunfo na competição. A fase inicial da Série C tem 19 jogos, apenas os oito melhores colocados dos 20 times participantes avançam e o Vitória ainda não pontuou. Sob o comando de Geninho, o Leão perdeu para o Remo (2x1), no estádio Baenão, em Belém, e para o Floresta (1x0), no Barradão, em Salvador.

Já são três jogos sem vencer, considerando a derrota por 3x0 para o Fortaleza, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que resultou na demissão de Geninho, do preparador físico Carlito Macedo, e do auxiliar técnico fixo do clube, Ricardo Silva.

O último triunfo foi comemorado há um mês, em 23 de março, quando o Vitória venceu o Glória-RS, por 2x0, no mesmo mata-mata nacional. A partida registrou a estreia e o único resultado positivo da passagem relâmpago de Geninho pela Toca do Leão. Foram apenas quatro jogos comandados e 25% de aproveitamento.

Atualmente coordenador da base rubro-negra, Ricardo Amadeu já teve muitas funções na Toca do Leão. Trabalhou como técnico das categorias sub-13, sub-14, sub-15 e sub-20, foi auxiliar do profissional e atuou como treinador interino em dois jogos da Série B do Brasileiro, em agosto do ano passado. Entre a demissão de Ramon Menezes e a chegada de Wagner Lopes, ele comandou a derrota por 1x0 para o Vasco, no Barradão, e o empate em 2x2 com o Cruzeiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

MUDANÇA NO TIME

É certo que Ricardo Amadeu não vai repetir a escalação usada por Geninho na derrota para o Fortaleza no meio da semana. Lateral direito, Iury jogou improvisado na esquerda contra a equipe cearense, mas não será nem sequer opção no banco de reservas diante do Ypiranga-RS. Ele e o zagueiro Carlos foram cortados da delegação e já retornaram para Salvador.

Eles foram limados da lista de relacionados, por opção técnica, para que outros jogadores pudessem ser inseridos, já que só pode haver 11 opções no banco de reservas. Único lateral esquerdo do grupo que está no Sul do país, Guilherme Lazaroni foi um dos quatro atletas que deixaram Salvador na quinta-feira (21) para se juntar ao elenco que vai encarar o Ypiranga-RS. Recuperado de lesão, ele vai estrear com a camisa vermelha e preta. Salomão, titular nas duas primeiras rodadas da Série C, ficou na capital baiana.

Além de Guilherme Lazaroni, os meias Dionísio, Miller e Gabriel Santiago também se juntaram ao grupo para o jogo contra a equipe gaúcha. Os dois primeiros não puderam atuar contra o Fortaleza porque já defenderam o Atlético de Alagoinhas na Copa do Brasil. Gabriel Santiago está novamente à disposição após se recuperar de lesão.

O corte do zagueiro Carlos da lista de relacionados indica que Ricardo Amadeu deve abrir mão do sistema tático com três zagueiros adotado por Geninho nos quatro jogos que comandou. É provável também que os meias Eduardo e Dionísio retornem ao time.

É possível que o Vitória seja escalado contra o Ypiranga-RS com Lucas Arcanjo, Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Mateus Moraes (Everton Páscoa) e Guilherme Lazaroni; João Pedro, Léo Gomes (Luidy), Eduardo e Dionísio (Jadson); Alisson Santos e Tréllez.