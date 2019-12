Com técnicos baianos, The Voice Kids estreia no primeiro domingo do ano, dia 5

Sortudo é o músico que tem como ‘padrinho’ – ou dindo, como se diz na Bahia - um artista mais experiente. E é assim que as crianças e adolescentes entre nove e 14 anos que passam pelo The Voice Kids veem os cantores Carlinhos Brown, 57 anos, Claudia Leitte, 39, e as irmãs Simone, 35, e Simaria, 37.

Carismáticos, expressivos e cheios de energia, os artistas baianos vão além da função de técnicos do reality show musical da Globo/TV Bahia, que estreia no primeiro domingo de 2020, dia 5, por volta das 12h30, sua quinta temporada. São verdadeiros dindos da música e mestres não só dos 24 candidatos mirins que formam seus times, como de quem acompanha de perto a competição dominical.

(Foto: João Cotta/TV Globo)

Para a edição de 2020, a emissora manteve os baianos e a mesma fórmula da última temporada do ‘Kids’- com audições às cegas, batalhas e shows ao vivo. Sinal de que o dendê em dose quádrupla nas cadeiras vermelhas da competição tem dado certo.

“Imagina só... Simone, Simaria, Claudia e Brown: essa Bahia toda dentro desse programa? É energia pura, é só diversão”, resume Simone. “Muita gente não sabe, mas nós nascemos na Bahia e a gente ama a nossa terra. O The Voice tem uma relação muito forte com a Bahia que vai muito além da gente. É o clima, a alegria”, completa Simaria.

As irmãs, que se apresentam neste domingo (29) no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, venceram as duas últimas temporadas do reality. Em 2019, a dupla ajudou o cantor capixaba Jeremias Reis, de 12 anos, a conquistar o Brasil. Já em 2018, a cantora paraibana Eduarda Brasil, 17, que tinha as sertanejas como madrinhas, levou o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

As bicampeãs destacam que o contato com os pequenos ao longo do reality show as faz relembrar os primeiros momentos de suas carreiras, quando ainda moravam no município baiano Uibaí, onde nasceram e participavam de diversos concursos e shows de calouros. “Passa um filme na cabeça. Tem vezes que a gente não aguenta e dispara a chorar porque começa a relembrar de uma série de coisas que viveu”, conta Simaria, que diz estar quase recuperada após problemas de saúde em 2018. “É sempre um aprendizado. A cada dia a gente volta para casa com uma nova lição linda, porque criança só tem coisa boa para nos passar”, completa.

Família The Voice Kids: Claudia, André, Thalita, Simaria, Simone e Brown

(Foto: Artur Meninea/ TV Globo)

O veterano Carlinhos Brown ressalta que o The Voice Kids “é uma verdadeira escola de educação musical” e nada melhor do que artistas baianos para serem os mestres dessa criançada, “que são talentos natos e só precisam ser desenvolvidos”, garante o técnico.

“A Bahia é espetacular por ter lançado grandes nomes na música mundial e por ter, talvez, o maior repertório da Música Popular Brasileira - de Caymmi até os dias de hoje. Me sinto honrado de estar ao lado de Claudia Leitte, de Simone, de Simaria e também de Ivete (que faz parte do time do The Voice adulto), além de tantos outros. Sou muito agradecido por essa oportunidade e me dedico muito para que tudo isso dê certo”, destaca.

O cacique, que completou 40 anos de carreira em 2019, considera que o fato do time de técnicos ser baiano faz com que tenham uma meninice e alegria peculiares. “Todo brasileiro é um pouco baiano. O Brasil nasceu ali, né?”, completa ele, que deixou o time adulto do programa neste ano.

Com a ‘folga’, Brown aproveitou para gravar mais músicas e deve retornar ao Carnaval de Salvador em 2020. “Estou gravando com o Olodum, que faz 40 anos, e também com Sarajane e Luiz Caldas. Vou entregar um álbum com uma atenção ao axé music. Foi muito importante esse descanso no ‘The Voição’ para reativar muitos sentidos da música. Ainda estou acertando meu Carnaval na Bahia, mas nunca deixei a peteca cair, porque tem a Timbalada. Para esse ano, quero trazer batucadas e músicas novas. Tenho muita novidade e estou muito inspirado com tudo isso”, revela.

'São jovens muito talentosos e que nos enchem de orgulho e esperança. Eles chegam numa onda tão bonita de alegria que faz com que a equipe surfe nessa energia. É muito gratificante fazer parte dessa etapa da carreira deles', diz Flavio Goldemberg, diretor do programa

(Foto: João Cotta/Divulgação)

A cantora Claudia Leitte, que se apresenta neste sábado (28) no Festival Virada Salvador, por sua vez, acredita que “é uma feliz coincidência que todos técnicos sejam baianos”. “A gente está aqui porque somos apaixonados por música, mas fico feliz que o público se sinta à vontade com a gente e conheça o lelê, a malemolência e o temperinho baiano”, afirma a baiana de coração, que retorna às telinhas após dar à luz a Bela, de 4 meses.

Para a mamãe, que está com as emoções à flor da pele no seu terceiro ano seguido de programa, o The Voice Kids é sinônimo de renovação. “Renovação da esperança. A galera vai ali com um sonho, isso é muito evidente, e é muito massa. Todo mundo ligado ao programa de alguma forma e que o assiste tem um pouco essa sensação, eu acho: de renovar nossos desejos de conquistar, superar, vencer. E ser mãe faz ficar mais fácil. Foi maravilhoso participar de cada edição, mas nessa tem um negócio especial acontecendo”, comenta.

Claudia considera que o time de técnicos está mais consciente de que são um veículo para algo muito poderoso: o amor através da música:

“O público vai sentir isso. As pessoas vão se emocionar muito com as crianças. Todos vão se divertir e descobrir que não existe limite. Nessa temporada isso está ainda mais evidente”.

(Foto: João Cotta/TV Globo)

Novidades

E prepara o lencinho pois público vai se emocionar ainda mais, ressalta André Marques. Isso porque essa edição será maior – foram adicionados mais uma tarde para as Audições às Cegas e outra para as Batalhas.

“Como não aumentou o número de candidatos, vai ter mais bastidores e mais detalhes das histórias deles. Ou seja, mais sofrimento para a gente (risos)”, brinca o apresentador, que já se considera ‘baiano de alma’.

'Os baianos são diferentes. São uma simbologia do brasileiro. Brown, Claudia e Simone & Simaria trazem esse astral, essa experiência. Todos são pais, vivem de música e têm uma grande história de superação', diz André Marques

(Foto: João Cotta/TV Globo)

“Eu fui desde o primeiro Festival de Verão e em vários Carnavais. Sou apaixonado pela Bahia, tenho grandes amigos baianos. Eles têm uma energia diferente. Aliás, baiano não nasce, estreia, né? Quem conhece a Bahia sabe do que eu estou falando. Você vê pelo dom da palavra de Brown, a energia das meninas, a emoção de Claudinha. O baiano é uma bela simbologia do brasileiro. Eles trazem esse astral, essa experiência - todos são pais, vivem de música e têm uma história de superação. É a química perfeita. Tudo se encaixa certinho! Para mim é um privilégio estar ali dentro, tentando coordenar essa bagunça organizada”, emociona-se Marques.

Bagunça essa que tem direção-geral de Flavio Goldemberg e Thalita Rebouças nos bastidores. “Eu saio do programa falando com o sotaque baiano. Baiano é um povo muito caloroso, muito carinhoso. A gente se aperta e já virou uma família mesmo”, ressalta a escritora.

Não é possível controlar as emoções nesse programa. É muita verdade, é uma sinceridade única (...). Baiano é um povo muito caloroso, muito carinhoso. A gente se aperta e já virou uma família mesmo", afirma Thalita Rebouças

(Foto: João Cotta/TV Globo)

As fases do ‘The Voice Kids’

Audições às cegas

Esta é a primeira fase do ‘The Voice Kids’. Nas audições às cegas os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela sua voz. Nesta etapa, os técnicos viram suas cadeiras para os participantes que mais lhe tocam e montam seus times. Se mais de um técnico escolher o mesmo cantor, quem escolhe com quem quer trabalhar é o próprio candidato. Cada time termina esta fase com 24 candidatos.

Batalhas

Com as equipes formadas no Time Claudia Leitte, Time Simone & Simaria e Time Carlinhos Brown, começam as Batalhas. Nelas, os jovens cantam em trios com integrantes do próprio time. Após cada apresentação, cabe ao técnico decidir quem, da sua equipe, avança para a próxima etapa.

Shows ao vivo

Nesta etapa, as disputas passam a ser ao vivo e o público começa a ajudar na decisão de quem continua no reality musical.

Quartas de final

Ao final de cada show, parte dos candidatos segue no programa. O público e os técnicos participam desta decisão.

Semifinal

Após as apresentações, o público e os técnicos decidem os finalistas do programa.

Grande final

Na final, os finalistas se apresentam em um grande show. Caberá apenas ao público decidir o campeão do ‘The Voice Kids’ 2020.

*A jornalista viajou a convite da Globo