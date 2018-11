Com técnicos baianos, The Voice Kids estreia no primeiro domingo do ano

Quem gosta do reality musical The Voice Kids já pode preparar o estoque de lenços. É que o programa, que estreia no dia 6 de janeiro (primeiro domingo do ano), promete ainda mais emoções na quarta temporada. Com o mesmo formato das edições passadas, incluindo a equipe de técnicos baianos, a competição premiará o vencedor com R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music e aposta em novas histórias.

“Se vocês, do outro lado da tela se emocionam, torcem e sentem toda essa energia positiva, imagina a gente?! Sentados naquela cadeira vermelha, às vezes passa um filme na nossa cabeça. É muito mágico e emocionante”, afirmou a cantora Simone, técnica ao lado da irmã Simaria, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (28), nos Estúdios Globo, do Rio de Janeiro. Também participaram do evento os jurados Carlinhos Brown e Claudia Leitte, os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças, além do diretor geral Flávio Goldemberg.

(Fotos de João Miguel Júnior/TV Globo e /Isabella Pinheiro/Gshow)

Baianas de ‎Uibaí, as artistas venceram e última edição da competição e destacaram que o contato com os pequenos as faz relembrar os primeiros momentos de suas carreiras. “Sou grata demais a Deus por poder participar do programa e receber tantos ensinamentos dessas crianças lindas. Recebemos tanta energia positiva, é muito amor”, completou Simaria.

Claudia Leitte contou que o The Voice está marcado na sua história e é sinônimo de surpresas e aprendizados. "Aqui é um espaço lindo, que faz diferença na minha vida. Eu só cresço aqui dentro. É aprendizado atrás de aprendizado com os colegas e principalmente com essas crianças. Nunca é igual. Por mais que eu me sinta preparada, sento naquela cadeira vermelha e as crianças me desarmam. Sinto orgulho em fazer parte da vida de tanta criança", contou ela.

O evento contou com algodão doce, pipoca, balões, brincadeiras e muita música. As sertanejas aproveitaram para lançar uma música nova, A Rosa e A Espada, canção que faz parte do DVD que a dupla gravou há alguns dias.

Fases do The Voice Kids

Audições às Cegas

Na primeira fase, as ‘Audições às Cegas’, os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela sua voz. Nesta etapa, os técnicos viram suas cadeiras e montam os três times: Time Claudia Leitte, Time Carlinhos Brown e Time Simone & Simaria. Se mais de um técnico escolher o mesmo cantor, quem escolhe com quem quer trabalhar é o próprio candidato. Cada time termina esta fase com 24 candidatos.

Batalhas

Com as equipes formadas, começam as Batalhas. Nelas, os jovens cantam em trios com integrantes do próprio time. Após cada apresentação, cabe ao técnico decidir quem avança para a próxima etapa.

Shows ao vivo

Nesta etapa, as disputas passam a ser ao vivo e o público começa a ajudar na decisão de quem continua no reality.

Quartas de Final

Ao final de cada show, parte dos candidatos segue no programa. O público e os técnicos participam desta decisão.

Semifinal

Após as apresentações, o público e os técnicos decidem os finalistas do programa.

Grande final

Na final, os finalistas se apresentam em um grande show. Caberá apenas ao público decidir o campeão do ‘The Voice Kids’ 2019.

