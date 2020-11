Com Tiago Reis e Ulisses, Vasco chega a 7 infectados com covid-19

O técnico Ricardo Sá Pinto ganhou mais problemas para o jogo do Vasco diante do Fortaleza, nesta quinta-feira (19), em duelo atrasado do Brasileirão. Tiago Reis e Ulisses testaram positivo para a covid-19, elevando para sete o número de infectados no elenco.

Tiago Reis e Ulisses realizaram exames na segunda-feira (16), na reapresentação do Vasco. Nesta quarta-feira (18), os resultados confirmaram que ambos estão com o novo coronavírus.

Os jogadores do Vasco ficarão afastados por 10 dias das atividades. Eles se juntam aos zagueiros Leandro Castán e Miranda, aos meio-campistas Carlinhos e Fellipe Bastos e ao atacante Ribamar. Ricardo Graça já havia sido infectado em setembro.

Os dois novos infectados vão perder ao menos duas partidas. Em isolamento por 10 dias, eles desfalcam o Vasco diante do Fortaleza e também contra o São Paulo, no domingo (22).

Tiago Reis era opção para a vaga de Cano ao longo dos jogos e Ulisses o reserva imediato da defesa. Mesmo não sendo titulares, deixam o Vasco sem opções no banco de reservas em caso de necessidade.

Diante do Fortaleza, Sá Pinto deve repetir a escalação da vitória sobre o Sport, com Fernando Miguel; Werley, Marcelo Alves e Ricardo Graça; Léo Matos, Andrey, Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Cano.