Com título do Sul-Americano, jogadoras comemoram com beijo em pódio

Uma cena que pode ficar cada vez mais comum no esporte, com representatividade e respeito. As jogadoras de vôlei Ana Carolina da Silva e Anne Bujis fazem parte do Praia Clube e comemoraram o título do Sul-Americano com um beijo no pódio.

A cena que rodou as redes sociais aconteceu depois que o Praia Clube ganhou o Minas por 3 sets a 2. As duas tem 32 anos e já tem passagens pelas seleções dos países de origem, já que Anne é holandesa.

Carolina conseguiu prata para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, enquanto a esposa ficou em quarto lugar no Rio-2016, mesmo ano que o casal começou a namorar. Em março deste ano, as duas se casaram.

"Sorte no jogo e no amor", escreveu a brasileira nas redes sociais comemorando mais um título no vôlei.