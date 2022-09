Com títulos cancelados ou não transferidos, 80% da Seleção Brasileira não devem votar

Camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar usou as suas redes sociais para declarar apoio ao candidato Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais que serão realizadas neste domingo (2). Apesar da manifestação do jogador, poucos atletas da Seleção Brasileira deverão participar do pleito.

De acordo com levantamento realizado pelo site UOL, dos 26 jogadores convocados por Tite para os amistosos contra Gana e Tunísia - os últimos do Brasil antes da Copa do Mundo -, 21 têm títulos fora da cidade onde vivem ou estão com o documento cancelado. Logo, 80% do grupo dificilmente irá às urnas.

Dos atletas que jogam na Europa, apenas três possuem título na mesma cidade em que atuam: o zagueiro Marquinhos, do PSG, que poderá votar em Paris, e os atacantes Rodrygo e Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid e que transferiram o documento para a capital espanhola.

Completam a lista o atacante Pedro e o meia Everton Ribeiro. Os jogadores do Flamengo possuem títulos registrados no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o levantamento, 12 atletas possuem título em país diferente do que jogam, quatro possuem título no país em que vivem, mas em cidade diferente, e outros quatro estão com o documento cancelado - o que ocorre quando o cidadão deixa de participar de pelo menos três turnos seguidos sem justificativa ou regularização posterior. Um dos atletas não teve o título encontrado.

O atacante Neymar, por exemplo, tem título eleitoral domiciliado na cidade de Santos, em São Paulo. Ele teria então que viajar da França ao Brasil neste domingo. Um dia antes, o PSG tem compromisso contra o Nice, pelo Campeonato francês.

De acordo com o governo federal, eleitores que votam no Brasil não podem exercer o direito em trânsito no exterior.