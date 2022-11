Com ‘trajes trocados’, tatuadora baiana Malfeitona e músico Sebastianismos se casam

Famosa internacionalmente por seu risco malfeito, mas cheio de originalidade e estilo, a tatuadora baiana Helen Fernandez, conhecida como Malfeitona, se casou com o músico mexicano naturalizado brasileiro Sebastián Piracés-Ugarte, o Sebastianismos, em São Paulo, na última sexta-feira (11).

Os trajes usados pelos dois durante a união no civil foi um caso à parte, já que ela chegou ao cartório de paletó e calça social, enquanto ele veio usando o 'vestido de noivo'. Amigos e familiares, que conhecem bem a irreverência do casal, não se surpreenderam e estavam bem no clima de brincadeira, ajudando inclusive a cantar a marcha nupcial durante a união diferentona.

“Casei com minha melhor amiga”, comemorou Sebastianismos, que é baterista da banda Francisco, El Hombre, indicada ao Grammy Latino em 2017 por melhor canção em língua portuguesa por ‘Triste, Louca ou Má’.

Antes da cerimônia, Malfeitona mostrou momentos íntimos com familiares, que viajaram da Bahia para São Paulo a fim de acompanhar a cerimônia e participar das comemorações. “Minha vó que é do recôncavo e vive em salvador há anos estava morrendo de frio tadinha kkkk (estava 23 graus)”, escreveu ela, num post em que usava um secador de cabelo para amenizar o frio da vovó.

A celebração durou todo o final de semana, e só acabou nesta segunda, com o casal partindo para as núpcias. “3 dias de festa de casamento E AGORA LUA DE MEL”, comentou o baterista nas redes sociais.

