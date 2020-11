Com treino de finalização, Vitória se prepara para pegar a Ponte

O elenco do Vitória teve mais um dia de preparação, na Toca do Leão, de olho no duelo contra a Ponte Preta, pela 22ª rodada da Série B. O jogo está marcado para sexta-feira (20), às 16h30, no Barradão.

Após nova rodada de exames para detectar o coronavírus, os jogadores fizeram três tipos de trabalhos. Primeiro, o treinador Eduardo Barroca promoveu um treino de finalizações, com cruzamentos, ultrapassagens, chutes e cabeceios, simulando jogadas de uma partida.

Na sequência, os atletas rubro-negros participaram de um trabalho de transição. E então, na parte final, foram separados em dois times, com 11 jogadores cada, para ajustar a pressão na saída de bola.

O atacante Alisson Farias e o meia Juninho Quixadá ganharam a companhia de Leandro Silva na transição. Já o lateral-direito Van e o atacante Ewandro correram em volta do gramado, enquanto Gabriel Furtado seguiu no departamento médico para tratar de lesão muscular.

Os jogadores do Vitória voltam a treinar nesta quarta-feira (18) e, na quinta (19), farão o último dia de preparações antes da partida. O Leão tem 24 pontos e ocupa a 16ª posição da Série B. Já a Ponte Preta tem 32 pontos e está na 6ª colocação.