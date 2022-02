Com treino tático, Bahia finaliza preparação para pegar o Globo-RN

Depois de dois dias de preparação, o Bahia está pronto para mais um compromisso na temporada. Nesta sexta-feira (11), o tricolor realizou o último treino antes de enfrentar o Globo-RN, em duelo marcado para este sábado (12), às 17h45, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

No palco da partida, o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático onde montou o provável time titular e fez os últimos ajustes na equipe. Antes de irem para o campo, os jogadores assistiram a um vídeo com informações da equipe potiguar.

Diante do Globo-RN, o Bahia não poderá contar com o lateral esquerdo Matheus Bahia. Ele foi expulso na derrota do tricolor para o Atlético de Alagoinhas, por 2x1, no Carneirão, na última rodada.

Guto tem realizado um rodízio entre os jogadores, mas uma provável escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Gustavo Henrique (Ignácio), Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

Com três pontos em dois jogos, o Esquadrão está na quinta colocação do grupo B da Copa do Nordeste.