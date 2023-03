Com três baixas, elenco do Vitória treina na Toca

Depois de uma sequência intensa de jogos, nove em apenas um mês, o elenco do Vitória vai ganhar folga no final de semana. O grupo finalizou as atividades nesta sexta-feira (10), na Toca do Leão, e só se reapresenta na segunda-feira (13), quando dará início à intertemporada forçada, que servirá de preparatória para a Série B.

Após eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o rubro-negro vai treinar para a estreia no Brasileiro. O primeiro jogo no torneio nacional será contra a Ponte Preta, no dia 15 de abril.

Nesta sexta-feira, os jogadores que foram titulares na vitória por 2x0 diante do Ceará, na última quarta-feira (8), seguiram com atividades regenerativas. Já os atletas reservas e os que não foram relacionados participaram de treinos técnicos em campo reduzido com o objetivo de aumentar a intensidade na marcação e estimular raciocínio e toques de bola mais rápidos.

A atividade contou com três baixas. O atacante uruguaio Nicolas Dibble segue na transição entre os departamentos médico e físico após sofrer lesão muscular. Já o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e o atacante Rafinha, em processo de recuperação de edemas musculares, foram ao campo e correram com baixa intensidade sob a orientação da equipe de fisioterapia do clube.