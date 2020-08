Com três de Depay, Lyon inicia temporada do Francês com goleada

O Lyon iniciou com uma goleada, por 4x1, sobre o Dijon, nesta sexta-feira (28), sua campanha na temporada 2020/2021 do Campeonato Francês. O destaque foi o atacante holandês Memphis Depay, autor de três gols.

O jogo foi um duelo do ataque do Lyon contra a defesa do Dijon. O time da casa colecionou uma série de oportunidades para marcar, mas quem abriu o placar foram os visitantes em uma jogada individual de Aurelien Scheidler, que finalizou duas vezes para fazer o primeiro gol do jogo, aos 14 minutos.

A desvantagem no placar não abalou o Lyon, que manteve seu ritmo até conseguir a virada ainda na primeira etapa. Aos 39 minutos, Depay converteu um pênalti, ao conseguir deslocar o goleiro Alfred Gomis. Seis minutos depois, o mesmo Depay deu um grande drible na ponta-esquerda e cruzou para dentro da pequena área. O zagueiro Wesley Lautoa se afobou no momento de cortar e fez contra.

Depay ainda teve tempo para fazer mais um gol no primeiro tempo. E foi o mais bonito. Ao receber cruzamento da direita, o atacante dominou e fez dois toques com a perna direita, sem deixar a bola cair, para se livrar da marcação e fazer 3x1.

No segundo tempo, o Lyon seguiu forte no ataque até conseguir o quarto gol. E ele foi obtido aos 21 minutos, em mais uma cobrança bem feita por Depay. A partir daí, o time diminuiu o ritmo, passou a tocar mais a bola e esperar o apito final do juiz.

Com a atuação, o time do técnico Rudi Garcia espera fazer uma melhor campanha que a passada, encerrada na 28ª rodada por causa da pandemia do coronavírus, quando ficou apenas em sétimo lugar. O campeão foi o Paris Saint-Germain.