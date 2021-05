Com três remanescentes de 2011, Bahia de Feira tenta o bicampeonato

Eles fizeram história dez anos atrás em território inimigo. Agora em 2021, tem a oportunidade de novamente conquistar o Campeonato Baiano, com a mesma camisa. Após idas e vindas, Paulo Paraíba, Diones e Bruninho vão em busca do bi com o Bahia de Feira, clube que tinha o trio no elenco quando superou o Vitória na decisão de 2011.

Diferente daquela final, que teve o segundo jogo no Barradão, o Bahia de Feira agora terá a oportunidade de decidir o estadual em casa, domingo (23), às 16h. Recebe o Atlético de Alagoinhas na Arena Cajueiro, seu estádio próprio em Feira de Santana, após um empate de 2x2 na partida de ida, no Carneirão, em Alagoinhas. Uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis, e vitória por qualquer placar dá o título ao vencedor.

Na primeira partida da decisão contra o Vitória, em 2011, Diones abriu o placar no estádio Joia da Princesa, e o resultado também foi 2x2. Já no Barradão, após o Leão abrir o placar, foi de Bruninho o escanteio cobrado para o gol do lateral esquerdo Alysson no último lance do primeiro tempo. A igualdade permitiu o Bahia de Feira se tranquilizar e virar o jogo para 2x1 no segundo tempo, em chute de João Neto.

No Campeonato Baiano daquele ano, o time de melhor campanha (no caso, o Vitória) tinha a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado. Isso significa que o 1x1 ainda dava o título ao Leão.

Após idas e vindas no futebol brasileiro, o zagueiro Paulo Paraíba, o volante Diones e o meia Bruninho retornaram ao Bahia de Feira e demonstram no Baianão 2021 um poder de decisão para levar o Tremendão ao bicampeonato. Seja no aspecto ofensivo ou defensivo, os remanescentes daquela conquista são peças-chave do técnico Oliveira Canindé.

Paulo Paraíba, por exemplo, foi titular durante toda a primeira fase, em que o Bahia de Feira terminou com a segunda melhor defesa, com somente seis gols sofridos, um a mais que o Bahia da capital.

No meio, Diones ainda mostra sua vocação ofensiva aos 35 anos. O volante é um dos artilheiros do Campeonato Baiano, com quatro gols, empatado com os atacantes Léo (Vitória da Conquista), Deon (Bahia de Feira), Kesley (Juazeirense) e Ronan (Atlético). O mais importante deles foi marcado na segunda partida da semifinal, contra o Bahia. Após Bruninho abrir o marcador, o volante aplicou a lei do ex na Arena Cajueiro e fez o segundo da equipe de Feira de Santana, o que já era suficiente para levar o Tremendão à final. O garoto Felipe Valdívia ainda matou o jogo nos acréscimos e decretou o 3x0.

O faro artilheiro de Diones também tem dedo de Oliveira Canindé. "Treinador descobre essas coisas. Diones sempre jogava de primeiro volante, mas agora fica mais solto porque Victor faz quase um papel de terceiro zagueiro", opina o presidente do clube, Jodilton Souza, que encheu o experiente jogador de elogios. "Diones é muito inteligente, muito maduro. Com a idade, tem uma noção tática maior. Deus queira que ele faça o gol do título".

Por onde andaram entre o primeiro título e agora?

Diones: dos três, o volante foi quem teve mais sucesso na carreira após o título de 2011. Junto com o atacante João Neto e o goleiro Jair, foi contratado pelo Bahia ainda naquele ano. No entanto, foi o único que ganhou mais oportunidades e conseguiu sequência no Esquadrão. Titular por três temporadas, foi o autor do gol do título do Baianão de 2012, em cima do Vitória, num emocionante 3x3 ocorrido em Pituaçu. Prestes a disputar sua quarta final de Campeonato Baiano em 2021, Diones passou por Chapecoense, Sampaio Corrêa, Joinvile, Juventude e Boa Esporte até retornar ao Bahia de Feira no ano passado.

Bruninho: Um dos destaques técnicos daquele time comandado por Arnaldo Lira, Bruninho tinha apenas 21 anos na época e se transferiu para o Cruzeiro em um acordo encaminhado ainda durante a realização do Campeonato Baiano de 2011. Com 50% dos direitos econômicos mantidos pelo time feirense, ele rodou por times como América-RN, Ceará e Sampaio Corrêa. No futebol baiano, atuou por Fluminense e Jacobina até retornar de vez ao Tremendão em 2018.

Paulo Paraíba: O experiente zagueiro de 34 anos foi titular durante a primeira fase do atual campeonato e era titular em 2011. Vestiu outras camisas do futebol baiano nos últimos dez anos, como a do próprio Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Fluminense. Depois de conquistar a segunda divisão do Campeonato Baiano com o Atlético em 2018, voltou ao Bahia de Feira em 2019.



*com orientação do editor Herbem Gramacho