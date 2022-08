Com uma das defesas menos vazadas, Bahia de Feira está nas oitavas da Série D

Única equipe baiana a classificar para as oitavas de final da Série D, o Bahia de Feira segue como uma das defesas menos vazadas da competição até aqui. Na primeira fase, foram 14 jogos e apenas oito gols sofridos, a terceira melhor. O Tremendão classificou em segundo lugar no grupo 6 e enfrentou o Costa Rica-MS na segunda fase do campeonato. Após empate em 0 a 0, venceu a segunda partida por 2 x 1 está nas oitavas.

O goleiro Alan Costa, peça importante no elenco do técnico João Carlos Angelo, valorizou a classificação em cima da equipe sul-mato-grossense: "Sabíamos que não seria um jogo fácil, fomos felizes em fazer os gols, infelizmente tomamos um no final, mas a classificação já estava encaminhada. A equipe está no caminho certo. Todos em busca de um só objetivo, que é o acesso. Teremos um adversário de muita qualidade, que se classificou bem na primeira fase e que tem uma defesa muito sólida. Não fez muitos gols, mas também sofreu bem poucos".

O jogador ajudou o Bahia de Feira a seguir entre as equipes menos vazadas da Série D, mas alerta que a partir das oitavas de final os duelos passam a ficar mais acirrados. "A partir de agora, vamos enfrentar sempre os melhores de seus grupos, então não teremos facilidade, o nível de competitividade aumenta bastante", comentou.

A próxima partida será contra o São Bernardo-SP, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, no jogo de ida das oitavas de final. A equipe paulista vive do mesmo ponto forte e teve a melhor defesa na primeira fase, com três gols sofridos. Alan reforça que ter o resultado positivo no jogo de ida alivia a pressão para a volta no interior de São Paulo.

"Temos que fazer valer o fator casa, já que o primeiro confronto é no nosso domínio, então temos que aproveitar e construir um bom resultado", completou.

A bola rola para Bahia de Feira e São Bernardo no próximo sábado (6), às 17h.