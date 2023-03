Com uma hora a menos, novo John Wick até divertiria

Há franquias cinematográficas que orecisam saber a hora de parar, antes que entrem em decadência. E esse é o caso de John Wick, que chega agora ao quarto filme: John Wick 4 - Baba Yaga, que estreia hoje. As boas cenas de luta e ação, que eram grandes atrações na trilogia inicial, deixaram de ser novidade e agora essas sequências se arrastam indefinidamente, em batalhas que parecem levar, pelo menos, 25 a 30 minutos.

Não é raro alguém dizer que um longa-metragem de drama do tipo "cabeça" é monótono ou que nada acontece em filmes desse tipo. Mas o problema do novo John Wick é que acontecem coisas demais, o que, no fim, é a causa da monotonia do filme, por mais paradoxal que isso possa soar. "O filme não para um minuto". No caso, a afirmação não é uma virtude.

Vamos à história, que não é muito diferente das aventuras anteriores: John Wick continua sendo perseguido e, novamente está em fuga, passando por lugares como Nova York, Berlim, Paris e Osaka. Desta vez, ele luta contra o implacável chefe do submundo Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), que tem alianças inteiras atrás dele.

O maior problema está longe de ser Keanu Reeves, que interpreta o assassino profissional pela quarta vez. O astro chega aos 58 anos em grande forma e vai muito bem, obrigado. Mas o filme, embora tenha cenas de luta muito bem coreografadas - o que também já não é novidade faz tempo -, tem seu principal problema no roteiro mesmo, que, para quem não está muito - muito mesmo! - familiarizado com a história, vai ficar bem confuso.

Além disso, muita coisa no filme soa anacrônica, como o sotaque dos vilões, que são russos ou de qualquer lugar do Leste Europeu, onde viveu o fantasma do comunismo que aterrorizou os EUA. E tem coisa mais antiquada que o macho-alfa capaz de derrotar 200 homens de uma vez, num show de tiros e pancadaria? Schwarzenegger e Stallone já faziam isso há 40 anos! As mulheres, quando aparecem, parecem estar ali apenas para cumprir a cota feminina mesmo.

E tem ainda as questões técnicas, já que o filme apela para o óbvio para cumprir seus objetivos: se é para dar um ar de mistério, apela-se para uma trilha sonora onipresente e num tom acima; se é para dar um ar sombrio, tire-se a luz e vamos com muitas imagens escuras; se é para ter uma conversa misteriosa, bota os atores para interpretarem com os olhos semi-cerrados e sussurrando... e aí, acumulam-se clichês e soluções fáceis.

Se este novo John Wick tivesse uma hora a menos - são 2h40 de duração -, talvez funcionasse como entretenimento. Mas, como ficou, não há quem não saia cansado do cinema. Mais cansado que o próprio protagonista.

