Com único treino, Bahia está pronto para a semifinal do Baianão; veja provável time

O Bahia está pronto para o duelo decisivo contra o Itabuna. Neste sábado (11), o tricolor enfrenta o Dragão pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. A partida será no estádio Ribeirão, na cidade de Camacan, às 16h.

No CT Evaristo de Macedo, o Bahia realizou o único treino antes do confronto. Antes do início das atividades, Renato Paiva conversou com os atletas sobre os erros cometidos na partida contra o Camboriú, pela Copa do Brasil.

Na sequência, o treinador comandou um trabalho técnico em campo reduzido. Depois, Paiva montou o provável time titular e fez ajustes na equipe. O Esquadrão não poderá contar com três atletas no duelo.

O volante Yago e o atacante Arthur Sales - último contratado pelo Esquadrão -, chegaram ao clube após o fim das inscrições no estadual. Já o zagueiro Kanu segue machucado.

Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, André (Cicinho), Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Ricardo Goulart (Everaldo) e Biel.

Quem passar entre Bahia e Itabuna enfrentará na decisão do Baianão o vencedor do confronto Jacuipense e Juazeirense. O duelo de volta da semifinal será no dia 18 de março, na Fonte Nova.