Com único treino, Bahia está pronto para pegar o Jacobinense

O Bahia está pronto para mais um duelo pelo Campeonato Baiano. Nesta terça-feira (24), o tricolor realizou a única atividade antes de enfrentar o Jacobinense. A partida será nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores começaram o dia com um vídeo sobre o adversário. Logo depois, o elenco foi para o campo e o técnico Renato Paiva fez um treino com foco na troca de passes e no posicionamento da equipe.

Contra o Jacobinense, o Esquadrão não deve ter os retornos de Matheus Bahia e Gabriel Xavier. Eles estão em processo de recuperação de lesões. Renato Paiva, no entanto, pode fazer outras mudanças na equipe considerada titular.

O Bahia é o vice-líder do Campeonato Baiano, com 9 pontos. O tricolor está empatado com o Itabuna, mas o Dragão leva vantagem no saldo de gols. O Jacobinense é o sétimo, com três pontos.