Com VAR, Gabriel marca no fim e Flamengo empata com o Corinthians

Tudo igual no clássico entre os times de maior torcida no país, Flamengo e Corinthians, neste domingo (21). A partida acabou 1x1 no Itaquerão, em São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O protagonista do jogo não foi um jogador, e sim o VAR, sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo. Foram seis minutos de paralisação até que o árbitro de campo, Leandro Vuaden, decidiu seguir a orientação da cabine e validar o gol de empate flamenguista marcado pelo atacante Gabriel.

O bandeirinha havia assinalado impedimento no lance, que ocorreu aos 39 do segundo tempo (e só foi validado aos 45) quando Willian Arão cabeceou, Cássio deu rebote e Gabriel chutou para o gol. Foi o oitavo dele, artilheiro do campeonato.

Antes, o Corinthians abriu o placar com Clayson, aos xx minutos também da etapa final, após Vagner Love sofrer pênalti de Berrío. O colombiano ainda seria expulso nos acréscimos - recebeu o segundo cartão amarelo por abrir o braço e acertar o rosto de Sornoza em uma disputa de bola no ar.

A partida marcou a estreia do meia Gerson, ex-Fluminense e Roma, com a camisa do Flamengo. Foi titular e ficou em campo até 32 minutos do segundo tempo.

Na 12ª rodada, o Corinthians vai visitar o Fortaleza, domingo. No mesmo dia, o Flamengo terá clássico carioca contra o Botafogo, no Maracanã. Antes, porém, os dois times entram em campo em torneios sul-americanos.

Na quarta-feira, os flamenguistas encaram o Emelec, em Guayaquil, no Equador, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na quinta, o Corinthians recebe o Montevideo Wanderers, em São Paulo, no primeiro confronto das oitavas de final da Sul-Americana.