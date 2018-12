Com visual deslumbrante, Aquaman é um ótimo filme de fantasia

O maior superpoder de Aquaman não é controlar os mares e nem se comunicar com os peixes - é a capacidade de abraçar e absorver a sua própria insolência e usá-la para se tornar um personagem divertido e atraente no cinema pop.

Jason Momoa vive Aquaman no filme dirigido por James Wan, responsável pelos dois Invocação do Mal (Foto/Divulgação)

O primeiro filme solo do herói da DC é por vezes piegas, mas, com um roteiro bem amarrado sobre a sua origem, um visual subaquático deslumbrantemente colorido, boa direção e o charme do ator havaiano Jason Momoa, o longa-metragem é uma explosão de encantamento.

Dirigida pelo malaio James Wan, responsável pelos dois Invocação do Mal e Velozes & Furiosos 7, Aquaman é uma milionária produção de fantasia que não tem medo de abraçar totalmente o espírito das histórias de quadrinhos, o que inclui o fato de personagens montarem gigantescos cavalos-marinhos em cenas de batalha.

É o filme que Lanterna Verde (2011) relutou em ser e, sobretudo, a mais ousada da DC Comics no atual universo compartilhado, apresentando os espectadores aos maravilhosos reinos da Atlântida, onde a ficção científica e a fantasia convergem como um rio em um oceano.

Imagem de Salvador - Com citação do escritor francês Júlio Verne (1828-1905) na abertura narrada em off pelo próprio Arthur/Aquaman (Momoa), o filme começa com o romance sui generis do seu pai (Temuera Morrisson), um faroleiro, e sua mãe, Atlanna (Nicole Kidman), rainha da Atlântida.

Arthur/Aquaman cresce sabendo de sua singular e nobre linhagem, mas sem o menor interesse em querer reivindicar o trono da Atlântida. As coisas mudam quando o seu irmão (por parte de mãe) Orm (Patrick Wilson) arma um plano para unir os Sete Reinos submarinos, tornar-se o rei dos mares e atacar o mundo da superfície.

A estrela Nicole Kidman é Atlanna, rainha da Atlântida e mãe de Aquaman (Foto/Divulgação)

Em um ato de aviso à superfície, aliás, quando os oceanos devolvem centenas de navios de guerra e toneladas de lixo à terra, criando um assombroso tsunami, uma imagem aérea de Salvador (a região do Farol da Barra) aparece rapidíssima, tipo um segundo, num noticiário sobre cidades litorâneas atingidas. É preciso muita atenção para perceber a imagem.

Contagiante, o Aquaman do diretor James Wan e do ator Jason Momoa é um ótimo filme pipoca para dois tipos de crianças de 10 anos: crianças literais e aquelas que têm 10 anos no coração.

Cotação: Ótimo

