Com Vitor Hugo, Bahia inicia preparação para pegar o Volta Redonda

A derrota para o Botafogo, pelo Brasileirão, ficou no passado e o Bahia mira agora a decisão pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira (25), o elenco tricolor voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Volta Redonda, pelo jogo de volta da terceira fase. A partida será nesta quinta-feira (27), às 19h, na Fonte Nova.

O dia do Esquadrão começou na academia. Recuperado da gripe, o zagueiro Vitor Hugo participou dos trabalhos e pode ser relacionado para o duelo. O meia Thaciano fez tratamento com o fisioterapeuta. Ele se recupera de uma tendinite no quadril. Thaciano está fora do confronto com o Volta Redonda pois não pode atuar pelo Bahia na Copa do Brasil.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Botafogo fizeram uma atividade regenerativa. O restante do elenco foi para o campo. O técnico Renato Paiva comandou um treino com foco na posse de bola e marcação em campo reduzido.

Na sequência, os atletas participaram de um jogo de sete contra sete, com a participação dos goleiros. O Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (26).