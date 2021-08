Com Vitória, fase prévia da Copa do Nordeste tem datas divulgadas

A bola vai rolar para a Copa do Nordeste a partir de outubro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas das eliminatórias da competição, que tem formato ampliado na edição de 2022. Dessa vez, 24 clubes disputarão as classificatórias, lutando pelas quatro vagas restantes para a fase de grupos.

Bahia e Atlético de Alagoinhas já estão garantidos. Bahia de Feira, Juazeirense e Jacuipense vão competir a partir da primeira etapa, enquanto o Vitória entrará na segunda. Os confrontos serão definidos a partir de sorteio, que ainda não teve data divulgada.

Os duelos da primeira fase serão nos dias 13 e 14 de outubro, em jogos únicos. Jacuipense, Moto Club, Salgueiro, ASA, Imperatriz, River-PI, Treze e Itabaiana jogam em casa, por serem melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes. Já o Bahia de Feira e Juazeirense, da mesma forma que Atlético-CE, Sousa, Fluminense-PI, Lagarto, Floresta e Central, serão visitantes.

Os oito classificados avançam para a segunda etapa, marcada para os dias 20 e 21 de outubro. Da mesma forma que na fase anterior, serão partidas únicas. O Vitória será mandante, assim como RB, Ferroviário-CE, Santa Cruz, ABC, Botafogo-PB, América-RN e Confiança.

A terceira fase, por sua vez, terá confrontos de ida e volta, e será realizada nas semanas seguintes, entre os dias 27 e 28 de outubro, e 3 e 4 de novembro. Daí, sairão os quatro times que se juntarão a CSA (Alagoas), Bahia e Atlético de Alagoinhas (Bahia), Ceará e Fortaleza (Ceará), Sampaio Corrêa (Maranhão), Campinense (Paraíba), Náutico e Sport (Pernambuco), Altos (Piauí), Globo (Rio Grande do Norte) e Sergipe (Sergipe), todos já garantidos na fase de grupos.

Ao todo, 36 equipes estão na disputa da Copa do Nordeste, o maior número em todas as 19 edições. O torneio praticamente dobrou o número de times em relação a 2021, quando 20 clubes competiram.

Datas das eliminatórias da Copa do Nordeste 2022:

1ª fase - 13/10 ou 14/10

2ª fase - 20/10 ou 21/10

3ª fase - 27/10 ou 28/10 (ida) e 03/11 ou 04/11 (volta)

HABEMUS OS CLASSIFICADOS PARA A LAMPIONS 2022! ????????????



E finalmente, chegamos com eles, todos os 36 clubes que vão disputar a Copa do Nordeste 2022! Dividimos por fase de grupos e eliminatórias pra ficar mais didático, visse?! pic.twitter.com/qQ6ZfJeeI5 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) August 13, 2021