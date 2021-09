Com volta de Denny, Timbalada começa ensaios no dia 5 de dezembro

Atenção, timbaleiros! Um dos eventos mais esperados do Verão soteropolitano, o Ensaio da Timbalada, já tem data pra começar: 5 de dezembro, no Candyall Gheto Square. E quem está de volta ao grupo que o consagrou é o vocalista Denny, que havia saído da banda para seguir carreira solo há cinco anos.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, em uma entrevista coletiva, convocada para marcar a volta do vocalista, que vai formar dupla com Buja, que já estava no vocal. Agora, os fãs aguardam a indicação do terceiro integrante, que deve ser uma mulher. Carlinhos Brown também estava no evento para a imprensa e participou de um pocket show que reuniu a nova dupla.

Também foi anunciada a gravação de um vídeo, que vai marcar os 30 anos da Timbalada. O produto audiovisual, que será dirigido por Chico Kertész, será misto de documentário e registro de um show, que terá a presença de diversos cantores e cantoras que já passaram pela Timbalada.

Denny comentou sobre seu retorno: "Minha carreira tava massa, mas eu também levava a Timbalada nas minhas apresentações. Eu necessitava cantar as músicas da Timbalada. Um dia, recebi um convite de Nagô, que é meu músico e me sugeriu voltar. Mas eu pensava em jogar mais pra frente, daqui a uns dez anos". Mas ele foi amadurecendo a ideia e marcou uma conversa com Brown.

"Tive o prazer de ser chamado e Brown me chamou pra casa dele. Conversamos muito, por sete meses, mas ninguém ficou sabendo", disse Denny. "Como eu e Brown nos conhecemos há 30 anos, foi um movimento muito natural".

Denny disse que "um bom filho à casa retorna" e Brown emendou: "E o pai está sempre de portas abertas. Pra mim, nunca vai ter ex-timbaleiros". Mas o músico que criou a Timabalda fez questão de dizer que não se deve ficar apegado ao passado: "As pessoas às vezes exigem uma saudade do passado que não virá, porque isso já aconteceu. O beijo de ontem não será o mesmo de hoje".

Brown ressaltou que a Timbalada só sairá no Carnaval, se a segurança sanitária estiver garantida e a vacinação tiver avançado. "Tendo Carnaval, todos precisamos ter responsabilidade. Muito gente não se vacinou. Isso impede a chegada do patrocinador. Isso impede a chegada de turistas", afirmou.