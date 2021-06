Com volta de Natália, seleção de vôlei derrota Holanda

Contando com o retorno de Natália, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/19 e 25/20, neste sábado (19). A partida disputada em Rimini, na Itália, foi válida pela 14ª e penúltima rodada da fase classificatória da Liga das Nações.

Uma das principais jogadoras da seleção nos últimos anos, Natália foi relacionada e jogou sua primeira partida nesta Liga das Nações. Ainda buscando ritmo de jogo, a ponteira entrou somente nos momentos finais de cada set e foi a responsável pelo ponto final da partida. A jogadora, que chegou a usar a braçadeira de capitã, estava fora porque se recuperava de uma cirurgia no dedo mínimo da mão esquerda, em maio.

"Foi a minha primeira partida depois de um tempo e poder ajudar o grupo foi muito legal. Aos poucos, vou pegando o ritmo de jogo Voltei a bloquear nos treinos na semana passada e estou evoluindo a cada dia. Não estou sentindo mais dor no dedo e agora é evoluir cada vez mais. Parabéns ao time pela vitória em três sets e pela classificação", comentou Natália.

Já classificada para a semifinal, a seleção entrou em quadra neste sábado para melhorar ainda mais sua posição na classificação geral. O time ocupa o segundo lugar, com 37 pontos - 12 vitórias e apenas duas derrotas. A liderança está com os Estados Unidos, também classificado para a semifinal, com 42 pontos.

No domingo, o Brasil vai encerrar sua participação nesta fase da Liga das Nações enfrentando a Turquia, às 16 horas (de Brasília) O jogo é importante porque as turcas podem ser as adversárias das brasileiras nas semifinais. E, assim, o time brasileiro terá oportunidade preciosa para conhecer melhor sua futura rival.

Neste sábado, o técnico José Roberto Guimarães escalou a seleção com Macris, Tandara, Gattaz, Bia, Fê Garay, Gabi e Camila Brait. Ao longo da partida, ele colocou Roberta, Sheilla, Adenizia e Mayany em quadra. A central Carol sentiu um desconforto no treino e foi poupada.

O maior destaque brasileiro foi a ponteira Gabi, com 17 pontos. A oposta Tandara contribuiu com 13.