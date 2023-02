Com Xamã, Carnaval de Salvador traz estreias até no último dia de folia

Sonhado. Particípio passado do verbo sonhar, que se refere àquilo que muito foi imaginado e, logo, pode ser uma das definições do Carnaval de Salvador de 2023, que chega ao final da sua fantasia onírica nesta terça-feira (21). Depois de dois anos sem a grande festa, não só a saudade foi aguçada, mas também os desejos por novidade, motivo pelo qual houve ineditismos até no último dia da folia.

Direto do Rio de Janeiro para Salvador, o rapper Xamã fez sua primeira apresentação no Carnaval soteropolitano puxando seu Bloco do Malvadão. Vestido todo de branco, representando a pomba branca da paz, que é um dos seus ícones, o cantor começou a sentir de perto o calor carnavalesco por volta das 18h10.

O recente sucesso 'Malvadão' deu a tônica da abertura, mas Xamã não ficou só no seu repertório. Muito pelo contrário, grande parte do trajeto no Circuito Dodô, nas duas primeiras horas de apresentação, foi dedicada a músicas de sucesso de antigos carnavais, como 'Água Mineral', de Claudia Leitte, e canções emblemáticas da Bahia, como 'Várias Queixas', do Olodum.

Mas, como um indicativo para que o cantor fugisse à regra dos artistas de fora da Bahia, que geralmente tentam agradar cantando músicas de artistas baianos quando aqui estão, o público ficou verdadeiramente em sintonia com Xamã quando 'Poesia Acústica 6', 'Deixa de Onda' e 'Gato Siamês', músicas entoadas pelo rapper, foram tocadas.

Foi então que Xamã se soltou e chegou a fazer até rimas exclusivas para os fãs na sua pipoca. A calça branca que antes usava deu lugar a uma bermuda laranja. Despojado, ele se declarou ao Carnaval de Salvador. "É minha primeira vez aqui, com todos os meus amigos e estou curtindo muito. [Estou] realizando um sonho", afirmou.

Em clima de comemoração, o rapper escolheu um vendedor de algodão doce para subir no trio. Juntos, os dois distribuíram toda a mercadoria para o povo e o rapaz saiu de lá realizado, e o melhor: com todo o algodão doce comprado por Xamã, que o liberou para curtir o último dia da folia.

O percurso da Barra até a Ondina no trio de Xamã ainda contou com a presença de nomes conhecidos da música baiana, como Majur, que botou o público para soltar a voz com Sujeito de Sorte, I feel good e Crazy in Love. A pagodeira A Travestis curtiu a apresentação desde o início e ainda levou seu pagodão para a Barra Avenida, bem como a banda La Fúria, que subiu no trio já na reta final do caminho até Ondina.

Estreias na folia

O último dia de Carnaval em Salvador também foi um dia memorável para os 'cactos' baianos, como se identificam os fãs da ex-BBB e cantora Juliette, que se apresentou pela primeira vez na folia baiana no Bloco Uau! Chá com Ousadia, do Babado Novo, ao lado de Mari Antunes.

Pelo Instagram, Juliette não escondeu o nervosismo. "Eu estou ansiosa, nem dormi direito. Por isso que eu estou assim, ansiosa, pensando em como vai ser hoje. Minha gente, eu estou em Salvador. Vocês têm noção? Eu vou cantar no carnaval de Salvador! Aaaaai! Hoje tem!", vibrou.

Seis dias atrás, quem passava pela emoção da estreia na festa momesca deste ano foi alguém que muito já viu a festa da pipoca. Deivison Nascimento Santos, de 23 anos, que, de ambulante, passou a ser o cantor Oh Polêmico, comandou sua pipoca na Barra e na Avenida como um dos principais candidatos ao Troféu CORREIO Folia 2023 com o hit 'Deixa Eu Botar Meu Boneco'.

Com músicas na boca do povo, o pagotrapper fez sua primeira apresentação no Carnaval no trio de Anitta, por quem foi até cortejado em brincadeira. Outros dois nomes do pagode baiano em evidência na atualidade que também fizeram a primeira aparição no Carnaval foram os cantores 7Kassio e O Kannalha, donos do hit 'Vou Penetrar' e 'Fraquinha', respectivamente.

Mescla de ritmos

Sendo uma festa de misturas, o Carnaval também deu oportunidade do público abraçar velhos e novos ritmos. No pop, a estreia de Iza no trio de Carlinhos Brown rendeu uma versão baiana de 'Dona de Mim', depois, é claro, de uma saudação aos foliões com 'Muito Obrigada, Axé'.

Já o arrocha romântico ganhou espaço na festa carnavalesca com o cantor Thiago Aquino, que arrastou multidões no Campo Grande. Por onde quer que os olhos atentos batessem, havia alguém com o punho na testa, o cotovelo na altura do peito e uma cadência para ninguém botar defeito enquanto sofria, chorava, sorria ou se declarava ao som do cantor.

No caso da efervescência de vontades e sentimentos se misturarem e ficarem indefinidos, havia também ritmo novo na folia para agradar o folião que gosta de tudo ou talvez não goste de nada, só de balançar os quadris. Na Praça Castro Alves, o BATEKOO, festival e plataforma de entretenimento voltado para a juventude urbana preta e LGBT+ do Brasil, animou pela primeira vez os afters dos inimigos do fim durante o período carnavalesco.