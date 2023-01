Com Xanddy e João Gomes, 1º Ensaio da Timbalada no ano lota Guetho Square

Ao subirem no palco do Candyall Guetho Square nesse domingo (8), os cantores Denny Denan e Buja Ferreira, da Timbalada, logo puxaram um ‘a Timbalada traz axé pra você’. E não poderia ter sido diferente, afinal, era justamente o que buscava a multidão que lotou a casa de eventos no primeiro ensaio da banda no ano. A noite ainda teve duas surpresas: as participações dos cantores Xanddy Harmonia e João Gomes.

Em meio ao público, não era difícil encontrar gente de fora, como o ‘vizinho’ sergipano Marco Carvalho, 53 anos. “O que me trouxe a Salvador foi essa energia, esse axé maravilhoso, esse som que envolve e esse clima fantástico que tem aqui”, enfatizou ele, que ainda vai para ‘A Melhor Segunda’, nesta segunda-feira (9).

Já o mineiro Ronnie Peterson, 48, tem um atrativo além das festas por aqui: seu namorado, que é soteropolitano, com quem veio passar o réveillon e o mês inteirinho. “Já curti o réveillon na Boca do Rio e, agora, tô curtindo os ensaios durante todo o mês de janeiro e meu namorado, claro”, contou ele, animado.

Houve ainda baiano aproveitando as férias para se reconectar a suas raízes. Foi o caso do ator Danilo Mesquita, que se declarou ‘timbaleiro’. “A Timbalada é uma das minhas bandas preferidas no mundo. [...] Eu espero o ano inteiro pra estar aqui em Salvador no verão e poder vir no Guetho”, falou o artista, que mora no Rio de Janeiro e, pela primeira vez em 12 anos, volta a passar janeiro aqui. “Vou pra tudo [o que houver de festa]”, brincou ele.

Outros famosos, como o ator Reynaldo Gianecchini e a influenciadora Rafa Kalimann, também marcaram presença no ensaio. A próxima edição do evento será no dia 22, no mesmo local.

(Mateus Ross e Lucas Leawry/Divulgação)

Programe-se para curtir as festas de verão em Salvador

SEGUNDA (9)

O quê: Ensaio do Cortejo Afro, com Psirico

Quando: segunda (9), às 21h;

Onde: Largo da Tieta, no Pelourinho;

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia);

Vendas: Bilheteria Digital e no local do evento.





O quê: A Melhor Segunda, com Xanddy Harmonia, Belo, Péricles e Sorriso Maroto

Quando: segunda (9), às 21h;

Onde: Arena Fonte Nova;

Ingressos: a partir de R$ 70 (meia);

Vendas: Bora Tickets e no local, no dia do evento.





QUARTA (11)

O quê: Festival Êta, com É O Tchan, Mari Fernandez, Jorge & Mateus e Kevi Jonny;

Quando: quarta (11), às 19h;

Onde: Arena Fonte Nova;

Ingressos: a partir de R$ 60 (meia);

Vendas: BaladAPP.





QUINTA (12)

O quê: Lavagem do Bonfim, com Dilsinho, Thiago Aquino e CBX Samba Club;

Quando: quinta (12), às 14h;

Onde: Clube dos Oficiais, na Avenida Dendezeiros do Bonfim;

Ingressos: a partir de R$ 50 (promocional);

Vendas: Bora Tickets.





O quê: Ensaio do Psi, com Psirico e Escandurras

Quando: quinta (12), às 19h;

Onde: Área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo;

Ingressos: R$ 50 (pista);

Vendas: Sympla.





SEXTA (13)

O quê: Baile da Santinha, com Léo Santana, Wesley Safadão, L7nnon, Dennis DJ e Gustavo Mioto

Quando: sexta (13), às 20h;

Onde: Wet, na Avenida Paralela;

Ingressos: a partir de R$ 60 (meia);

Vendas: Bora Tickets.





O quê: Cortejo Afro;

Quando: sexta (13), às 22h;

Onde: Casa Rosa, no Rio Vermelho;

Ingressos: a partir de R$ 30 (meia);

Vendas: Sympla e no local do evento.





DOMINGO (15)

O quê: Mercado Iaô Verão — Margareth Menezes convida Ivete Sangalo

Quando: domingo (15), a partir das 10h;

Onde: Fábrica Cultural, na Ribeira;

Ingressos: entrada gratuita até as 14h; após, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia);

Vendas: no local, no dia do evento.





O quê: Ensaio do Bloco Timbalada, com Carlinhos Brown e convidados

Quando: domingo (15), às 17h;

Onde: Candhyall Guetho Square, no Candeal;

Ingressos: a partir de R$ 150 (meia);

Vendas: Bora Tickets.





O quê: Festival do Parque, com Autorais e Filhos de Jorge;

Quando: domingo (15), a partir das 9h;

Onde: Parque da Cidade, no Itaigara;

Ingressos: entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.





DIA 16 (SEGUNDA)

O quê: A Melhor Segunda, com Xanddy Harmonia, Saulo e Tomate;

Quando: segunda (16), às 21h;

Onde: Armazém Convention, em Lauro de Freitas;

Ingressos: a partir de R$ 70 (meia);

Vendas: Bora Tickets.





O quê: Ensaio do Cortejo Afro;

Quando: dia 16 (segunda), às 21h;

Onde: Largo da Tieta, no Pelourinho;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 18 (QUARTA)

O quê: Festival Êta, com É O Tchan, João Gomes, Tierry e Pixote;

Quando: dia 18 (quarta), às 19h;

Onde: Arena Fonte Nova;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 20 (SEXTA)

O quê: Baile da Santinha, com Léo Santana;

Quando: dia 20 (sexta), às 20h;

Onde: Wet, na Avenida Paralela;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 21 (SÁBADO)

O quê: Samba Sunset, com Diogo Nogueira e Ju Moraes;

Quando: dia 21 (sábado), às 16h;

Onde: Museu de Arte Moderna (MAM), no Comércio;

Ingressos: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia);

Vendas: Ticketmaker.





DIA 22 (DOMINGO)

O quê: Festival do Parque, com Jau e Bailinho de Quinta;

Quando: domingo (22), a partir das 9h;

Onde: Parque da Cidade, no Itaigara;

Ingressos: entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.





O quê: Ensaio da Timbalada;

Quando: domingo (22), a partir das 18h;

Onde: Candyall Guetho Square, no Candeal;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 23 (SEGUNDA)

O quê: A Melhor Segunda, com Xanddy Harmonia, Parangolé e outros convidados;

Quando: segunda (22), às 21h;

Onde: Clube dos Oficiais, na Avenida Dendezeiros do Bonfim;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





O quê: Ensaio do Cortejo Afro;

Quando: dia 23 (segunda), às 21h;

Onde: Largo da Tieta, no Pelourinho;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 25 (QUARTA)

O quê: Festival Êta, com É O Tchan, Thiago Aquino e Turma do Pagode;

Quando: dia 25 (quarta), às 19h;

Onde: Arena Fonte Nova;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 28 (SÁBADO)

O quê: Festival de Verão (primeiro dia);

Quando: dia 28 (sábado);

Onde: Parque de Exposições, na Avenida Paralela;

Ingressos: a partir de R$ 81 (Clube Correio);

Vendas: Sympla.





DIA 29 (DOMINGO)

O quê: Festival de Verão (segundo dia);

Quando: dia 29 (domingo);

Onde: Parque de Exposições, na Avenida Paralela;

Ingressos: a partir de R$ 81 (Clube Correio);

Vendas: Sympla.





DIA 30 (SEGUNDA)

O quê: Ensaio do Cortejo Afro;

Quando: dia 30 (segunda), às 21h;

Onde: Largo da Tieta, no Pelourinho;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 2 DE FEVEREIRO (QUINTA)

O quê: Enxaguada de Yemanjá, com Carlinhos Brown, Thiaguinho, Jau, Margareth Menezes e Timbaladies;

Quando: dia 2 de fevereiro (quinta), às 15h;

Onde: Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), no Rio Vermelho;

Ingressos: a partir de R$ 125 (meia);

Vendas: Bilheteria Digital.





DIA 3 DE FEVEREIRO (SEXTA)

O quê: Arrochaê, com Toque Dez, Unha Pintada, Thiago Aquino e Pablo;

Quando: dia 3 de fevereiro (sexta), às 21h;

Onde: Armazém Convention, em Lauro de Freitas;

Ingressos: a partir de R$ 70 (promocional);

Vendas: Bora Tickets.





DIA 4 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

O quê: Bloco do Silva;

Quando: dia 4 de fevereiro (sábado), às 16h;

Onde: Centro de Convenções, na Boca do Rio;

Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia);

Vendas: Sympla.





DIA 6 DE FEVEREIRO (SEGUNDA)

O quê: Ensaio do Cortejo Afro;

Quando: dia 6 de fevereiro (segunda), às 21h;

Onde: Largo da Tieta, no Pelourinho;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





DIA 12 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

O quê: Saulo Som Sol, com Saulo e Tomate;

Quando: dia 12 de fevereiro (domingo), às 15h;

Onde: Centro de Convenções, na Boca do Rio;

Ingressos: R$ 80;

Vendas: Ticketmaker.





DIA 13 DE FEVEREIRO (SEGUNDA)

O quê: A Melhor Segunda, com Xanddy Harmonia, Bell Marques e outros convidados;

Quando: 13 de fevereiro (segunda), às 21h;

Onde: Arena Fonte Nova;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.





O quê: Ensaio do Cortejo Afro;

Quando: dia 13 de fevereiro (segunda), às 21h;

Onde: Largo da Tieta, no Pelourinho;

Ingressos: ainda não estão disponíveis.