Com Xuxa e Ratinho, Cultura estreia programa para comemorar os 70 anos da TV

Na próxima quinta-feira (17), a TV Cultura vai estreia uma série documental intitulado Os Campeões de Audiência, que vai ao ar por volta das 22h15. O programa será um especial para celebrar os 70 anos da televisão brasileira, que será comemorada no dia 18 de setembro. A atração entrevistará vários artistas de prestígio, como Tony Ramos, Xuxa, Lima Duarte, Angélica e Ratinho.

Segundo o portal Na Telinha, do Uol, a produção terá três episódios semanais e contará com a direção de Henrique Bacana, que comemora a oportunidade de conversar com diretores, apresentadores, jornalistas, executivos, roteiristas e atores que marcaram a história da TV no país.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o especial abordará não apenas o passado da televisão, mas também como será o futuro das emissoras após o surgimento das lives e do crescimento da internet no Brasil.

O pontapé inicial será justamente no começo da pandemia. Produções adiadas, programas cancelados, jornalismo ganhando maior espaço na programação e artistas descobrindo novos formatos para manter a televisão viva. A intenção é fazer com que o público reflita sobre a importância da TV para o entretenimento.

A série ainda voltará ao sonho de Assis Chateaubriand, responsável por ser o primeiro a apostar no veículo de comunicação e criador da TV Tupi. A partir daí, o mercado se abriu para produções de telenovelas, telejornais, humorísticos, programas de auditório e atrações esportivas.

O formato é muito diferente do que o público está acostumado. A TV Cultura convidou as estrelas da TV para conversarem por videoconferência, abrindo uma discussão sobre o futuro da televisão.

Confira os nomes convidados para o programa:

– Aguinaldo Silva

– Alfredo Alves

– Astrid Fontenelle

– Angélica

– Boni

– Betty Faria

– Carlos Alberto de Nóbrega

– Carlos Bem Te Vi

– Cassio Scapin

– Cátia Fonseca

– Cláudia Raia

– Cleber Machado

– Daniela Lima

– Datena

– Deborah Secco

– Dennis Carvalho

– Diléa Frate

– Dirceu Rabelo

– Eliana

– Eloy Decarlo

– Ernesto Paglia

– Eva Wilma

– Fábio Porchat

– Glória Pires

– Hans Donner

– Irene Ravache

– Helena Santos

– Jayme Monjardim

– João Marcello

– José Roberto Maluf

– Karin Rodrigues

– Laura Cardoso

– Lauro César Muniz

– Lilian Pacce

– Lima Duarte

– Lucélia Santos

– Luciano Huck

– Magic Paula

– Maju Coutinho

– Marcelo Tas

– Ney Latorraca

– Ney Matogrosso

– Nicette Bruno

– Nilton Travesso

– Nizan Guanaes

– Paulo Markun

– Pedro Bial

– Raí

– Ratinho

– Raul Gil

– Regina Duarte

– Renata Ceribelli

– Rita Lobo

– Roberto D' Avila

– Rodolpho Gamberini