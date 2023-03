Com Ziraldo, Nath Finanças lança livro sobre educação financeira para crianças

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor apontou que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. O número é um recorde histórico do levantamento iniciado em 2010, crescendo pelo quarto ano consecutivo. Pensando em atingir 'a base da base' quando o assunto é educação financeira, a influenciadora Nath Finanças pensou, junto a sua equipe, um livro sobre o tema, mas direcionado ao público infantil. Assim nasceu a ideia de O Plano Perfeito, publicação em parceria com Ziraldo, que traz a turma do Menino Maluquinho para falar do assunto. A obra de estreia da coleção “Conta Tudo” será lançada em Salvador nesta sexta (17), às 19h, na Livraria Escariz do Shopping Barra.

"A ideia do livro nasceu em 2021. Na época, eu já falava de educação financeira, finanças pessoais, mas falei para meu time que queria lançar um livro de educação financeira para crianças para trabalhar a base da base. Eu já trabalhava com pessoas que queriam se organizar financeiramente. A editora queria fechar um trabalho com a gente e o menino maluquinho fez muita parte da minha infância. Pra mim foi uma junção perfeita entre uma fã e alguém que traz o livro pra crianças de forma muito agradável", disse, se referindo a Ziraldo, hoje com 90 anos.

Na trama, o Menino Maluquinho decide criar um clube com os amigos, que enfrentam dificuldades na hora de dividir as tarefas de cada um. Passada a fase de construção do clube, o Maluquinho enfrenta alguns desafios com o amigo Junim, que se arrepende de não ter ajudado a turma. Para solucionar o problema entre os amigos, Maluquinho aciona Nath Finanças para organizar e negociar a situação.

O livro utiliza questões do dia a dia das crianças para incentivar a economizar dinheiro e também a investir para cumprir com seus objetivos, como comprar um brinquedo novo ou fazer um passeio com a família. Para adaptar sua linguagem ao cotidiano infantil, Nathália teve acompanhamento de pedagogos, que a ajudaram a pensar em situações do universo infantil para falar de educação financeira: livros, tablets, celular e até mesmo cartão de crédito, algo que também faz parte do cotidiano infantil quando o assunto é dinheiro.

Educador financeiro e CEO da Petra Capital, Raphael Carneiro explica que conversar sobre o tema com crianças é fundamental, assim como é importante ter esse diálogo dentro da realidade da criança, sem forçações de barra e em situações cotidianas como sair para comprar um brinquedo, tomar sorvete ou comer na rua.

"Se não tem condição disso, explica de uma forma que ela entenda que precisa escolher. Algo como 'hoje podemos comer e tomar a sobremesa. Pode ser?'. Sem subestimar a capacidade da criança e sem exagerar nas informações pra não ir além do que ela pode entender", explica.

O especialista alerta que a educação financeira não é para formar crianças ricas, senão para auxiliar na criação de adultos que terão uma boa relação com o dinheiro. Ele cita um estudo da Universidade de Cambridge que concluiu que a maneira como os adultos lidam com o dinheiro está relacionada ao que aprenderam na infância. "Falar sobre dinheiro com as crianças é uma forma de fazer com que os adultos possam ter uma melhor relação com ele", completa.

Realizada com a oportunidade de ser desenhada por Ziraldo, Nath Finanças conta que lia as aventuras do Menino Maluquinho na infância por incentivo de sua mãe, que também a presenteava com gibis da Turma da Mônica. Ao saber que a parceria com Ziraldo iria avançar, ela não esconde que se emocionou e chorou algumas vezes, 'com o coração quentinho', como gosta de frisar.

"É muito doido olhar hoje desenhada ali no livro. É uma relação muito forte, fofa, já chorei, chorei, chorei. Quem diria que hoje eu posso falar sobre a minha relação com Ziraldo, que fez parte da minha infância, da infância de minha mãe", disse Nath.





Ficha Técnica:

Título: O Plano Perfeito

Editora: Melhoramentos

Série: Conta Tudo

Volume na série: Volume 1

Autores: Nath Finanças e Ziraldo

Ilustradores: Ziraldo e Marco Drifer

Páginas: 96

Preço: R$52,90