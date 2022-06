Comando da pré-campanha de Neto age pra conter clima de euforia

Após a nova pesquisa da Real Time Big Data apontar o amplo favoritismo de ACM Neto (União Brasil) e a estagnação dos demais adversários na disputa pelo governo da Bahia, o comando político da pré-campanha do ex-prefeito de Salvador iniciou uma ofensiva voltada a conter o clima de “já ganhou” no bloco da oposição. O freio de arrumação foi acionado para alertar sobre os eventuais riscos de entrar em modo de comemoração antecipada a mais de dois meses para o início do período oficial de campanha, quando o jogo começa de fato a valer.

Nada de cochilo - Embora os números divulgados na última quinta pela TV Record confirmem a tendência de vitória de Neto no primeiro turno, integrantes do núcleo que toca a estratégia política do ex-prefeito decidiram agir para manter líderes e militância de base focados em costurar todo apoio possível e brigar por cada voto. A ordem é evitar que a euforia alimente a sensação de que a partida está resolvida antes da bola rolar no gramado.

Longa estrada

Para prender os pés da turma no chão, coordenadores da pré-campanha de Neto vão relembrar a parlamentares e dirigentes de partidos aliados à União Brasil que há uma distância enorme entre o momento atual retratado por sucessivas sondagens, incluindo as de consumo interno, e a abertura das urnas, em 2 de outubro. Com o Palácio de Ondina disposto a usar todo tipo de munição para alavancar a candidatura do petista Jerônimo Rodrigues, seja ela permitida ou não pelas regras democráticas, a tese é a de que baixar a guarda deixará brechas para que a tropa adversária avance.

Boca de espera

Além da Real Time Big Data, o instituto Seculus foi o segundo a registrar pesquisa sobre a sucessão estadual no TRE, após quase um mês sem novas sondagens. A coleta de dados junto a 1.526 eleitores de 72 municípios do estado tinha data de conclusão prevista para a última quinta-feira, com divulgação estimada para ontem no site Informe Baiano, que encomendou o levantamento do Seculus. Até o fechamento desta edição, a pesquisa, que mediu as intenções de voto para governo e Senado, ainda não havia sido publicada.



Creia se puder

Quando se pensa que não existe mais nada para provar a tese do lendário ex-governador Otavio Mangabeira - a de que, na Bahia, não há absurdo sem precendente - , a Rodoviária de Salvador abriga um exemplo típico. Quatro anos após o processo licitatório concluído pela Agerba para a concessão de rotas de ônibus no Litoral Norte, a empresa vencedora, a Atlântico Transporte, ganhou, mas não levou.

Passe livre

Isso por que uma concorrente, a viação Linha Branca, obteve na Justiça o direito de abocanhar passageiros da Atlântico no terminal de embarque, inclusive para a Praia do Forte, ter guichê na Rodoviária, operar sem fiscalização da Agerba e negar gratuidade a idosos.