Combate das Marcas retorna após 3 anos com descontos de até R$ 30 mil

Após uma pausa de três anos em decorrência da pandemia, o Combate das Marcas, evento que traz a maior operação de vendas de carros novos do Norte e Nordeste do país, retorna a Salvador neste fim de semana. De 17 a 19 de março, a 23ª edição vai acontecer no novo Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, com perspectiva de aquecer o setor automotivo.

A expectativa é que o Combate das Marcas atraia um público aproximado de 4 a 5 mil pessoas, comercialize 450 veículos de 19 concessionárias e movimente R$ 40 milhões em negócios.

Para Raimundo Valeriano, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv-BA), esse é um bom momento para comprar automóvel pelas ofertas que o evento oferece.

“Nós temos vários descontos de até R$ 30 mil, alguns modelos com taxa zero de juros. É o momento de o consumidor fazer valer a busca do melhor negócio para ele. Tem uma demanda reprimida que eu acho que agora gera oportunidade”, avaliou Raimundo Valeriano.

Além do espaço novo com quatro mil metros quadrados em ambiente totalmente climatizado, o consumidor vai encontrar no Combate das Marcas oportunidades que vão desde os benefícios destacados pelo presidente da Sincodiv-BA até a hiper valorização do automóvel usado.

Segundo Leonardo Sahade, organizador do evento, as variedades ainda dão vantagem ao consumidor. “Ele encontrará no mesmo ambiente as principais marcas de carro, facilitando, assim, sua escolha. As concessionárias, juntamente com suas marcas e suas montadoras, criaram um estoque com mais de três mil veículos para poder atender a demanda do evento. Então, haverá, para a grande maioria dos modelos, carros a pronta entrega”, revelou.

Nesta edição, o Combate das Marcas ainda trará novidades, como o Espaço Reviver, dedicado à exibição de exemplares e itens de carros antigos para os saudosistas que desejam conhecer os modelos usados por seus familiares no passado. Haverá ainda Lounge para os clientes e Espaço Kids monitorado para as crianças.

Com 22 edições realizadas de dezembro de 2011 a 2019, o Combate das Marcas já alcançou a marca histórica de R$ 1,2 bilhão em vendas e 20 mil carros vendidos. A parceria com a Rede Bahia foi firmada nessa quarta-feira.

Confira 10 modelos em oferta:

1. Fiat Mobi Like 1.0 Flex 2023 por R$ 64.990 à vista

2. Polo Travk por R$ 79.990

3. Chevrolet Onix a partir de R$ 79.990 com taxas a partir de 0,79%

4. Fiat Fiorino Endurance 1.4 Flex 2023 por R$ 99.990 à vista

5. Tcross Sense SUV automático por R$ 109.990

6. Fiat Toro Freedom Turbo 270 Flex AT6 2023 por R$ 149.990 à vista

7. S10 com desconto de até 30 mil com usado na troca e taxa de 0% em 24 vezes

8. Trailblazer com desconto de até 30 mil com usado na troca e taxa de 0% em 24 vezes.

9. Equinox com desconto de até R$ 10 mil com usado na troca ou taxa de 0%

10. Tracker LTZ e Premier com taxas de 0,40% no Chevrolet Sempre e bônus de R$ 3 mil para usar como quiser





Serviço

O quê: Combate das Marcas 23 (CDM23)

Onde: Centro de Convenções de Salvador

Quando: 17, 18 e 19 de março (sexta a domingo), das 9 às 18h (sexta e sábado); das 9 às 16h (domingo).

Entrada: gratuita