Comboio de Bolsonaro chega à Granja do Torto, residência de Guedes

O comboio do presidente Jair Bolsonaro (PL) no final da tarde deste domingo, 30, à Granja do Torto, residência do ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de ter deixado o Palácio da Alvorada, em Brasília. Como mostrou o Broadcast Político, o ministro da Justiça, Anderson Torres, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Márcio Nunes de Oliveira, se encontraram com Bolsonaro na residência oficial, após a polêmica das blitzes da PRF.



Bolsonaro chegou por volta das 15h30 no Palácio da Alvorada. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, há a possibilidade de Bolsonaro ir à Esplanada dos Ministérios à noite, se vencer a eleição.



Nesta manhã, após votar pontualmente às 8h, horário de abertura das urnas, no Rio de Janeiro (RJ), o candidato à reeleição disse que espera obter um segundo mandato nas urnas. "A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde, ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", afirmou hoje Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O chefe do Executivo votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. Depois de votar, Bolsonaro seguiu para o Aeroporto do Galeão, onde recebeu a delegação do Flamengo, que venceu a Copa Libertadores neste sábado, 29. O presidente posou em meio aos jogadores e levantou a taça.