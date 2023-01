Comcar prorroga inscrição de artistas e bandas no Carnaval 2023 até o dia 27 de janeiro

O Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (COMCAR) prorrogou a inscrição da Emenda nº 29/2013, que consiste na Seleção Pública destinada a artistas, cantores, cantoras, bandas, musicistas solos, projetos musicais especiais que contemplem a diversidade do carnaval para participação no carnaval de Salvador em 2023. Com isso, os interessados têm até o dia 27 para garantir a participação no processo seletivo. O prazo anterior terminava em 21 de janeiro.

De modo presencial, as inscrições podem ser realizadas no Clube Fantoches da Euterpe, que fica localizado no Largo 2 de Julho, em Salvador, das 9h às 17h. Produtoras de grupos musicais e representantes habilitados também poderão encaminhar suas propostas.



As propostas estarão submetidas a avaliação comissão julgadora composta por entidades civis, instituições públicas e membros da sociedade civil, como: Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, representantes do COMCAR, coordenador executivo do Carnaval/COMCAR, representante da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, representante do Sindicato dos Músicos, representante da Federação das Entidades Carnavalescas, representante da Salvador Turismo - SALTUR, representante da Câmara Municipal de Salvador e representantes da Sociedade Civil nomeados pelo conselho.



Para participar desta Seleção Pública, os candidatos deverão preencher aos requisitos descritos no Edital abaixo, onde contém todas as informações necessárias para a inscrição.