Começa hoje a Feira Literária de Mucugê

A Feira Literária de Mucugê, a Fligê, chega à terceira edição, prestando homenagem a Castro Alves. Segundo os organizadores, a escolha do poeta baiano tem como objetivo recuperar a representação das obras literárias do autor de Navio Negreiro e colocar em perspectiva as noções de afrofuturismo, diásporas e distopias através da produção dos novos autores.

Entre os convidados desta edição estão os escritores Mailson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti 2018; Itamar Vieira Júnior, premiado no Leya 2018; Aleilton Fonseca, poeta, romancista e ensaísta, e Noemi Jaffe, autora, professora e crítica literária. O evento é uma realização em parceria do Instituto Incluso, Coletivo Lavra e Governo do Estado.

A programação da Fligê começa hoje, às 15h, com um cortejo literário pelas ruas da charmosa cidade, com direito a fanfarra. A solenidade de abertura acontece às 20h, no Centro Cultural de Mucugê, com a conferência Castro Alves: o Filho da Terra em Imagens Afrofuturistas, comandada pelo dramaturgo e estudioso da obra do poeta, Edvard Passos. Às 22h, acontece o Sarau do Poeta, com a participação do ator Jackson e dos músicos Sidney Argolo (percussão), Joaquim Carvalho (violão e voz) e Dinho Sant’Ana (violino e bandolim).

Com programação para o público infantil e adulto, a Fligê terá mais de 50 atrações até domingo. Durante as noites da festa, os shows ficam por conta de Renato Braz e Ana Cañas (amanhã) e Larissa Luz (sábado), que se apresentam no palco montado na Praça Garimpeiros. No fim da tarde de domingo, como já é de costume, a música instrumental toma conta do palco com o concerto regido pelo maestro João Omar de Carvalho Mello.

Um dos destaques desta edição é a conferência Exílios e Desterros: Quando a Vida (não) é uma Obra, sábado, às 18h, com o ex-deputado e escritor Jean Wyllys (que participa em vídeo) e mediação do jornalista Sandro Lobo.

A criançada tem uma programação especial no evento, a Fligêzinha, de amanhã a domingo, que recebe vários autores. Entre eles, as escritoras Rita Queiroz e Palmira Heine, convidadas amanhã da Hora do Papo: Rita fala às 11h sobre seu livro Ciranda, Cirandinha: Vamos brincar com Poesia?, e Palmira, às 14h, do livro Mila, a Pequena Sementinha.

Confira a programação completa

15 de Agosto – Quinta

15h - Desfile Literário

Concentração para o desfile pelas ruas do centro histórico

Filarmônica 23 de Dezembro | Fanfarra do Colégio Estadual Horácio de Matos

Onde: Saída da Praça da Igreja Santa Isabel

18h - Abertura da Exposição – Castro Alves: A Praça é do Povo

Praça do Coreto

19 - Solenidade de Abertura

20h - Conferência – Castro Alves: o filho da terra em imagens afrofuturistas

O que a prosa e a poesia de Castro Alves podem oferecer ao diálogo com as distopias afrofuturistas? Como apreender e evidenciar os conflitos e contradições presentes no texto de crítica social do poeta dos escravos com o discurso de reivindicação de uma negritude moderna em seus contornos e a neocolonialidade de suas representações literárias?

Edvard Passos

Onde: Centro Cultural

22h - Espetáculo – Sarau do Poeta

Jackson Costa (pandeiro e poesia) | Sidney Argolo (percussão) | Joaquim Carvalho (violão e voz) | Dinho Sant’Ana (violino e bandolim)

Onde: Praça dos Garimpeiros

16 de Agosto – Sexta

8h - Exposição Auto da Gamela

Aberta para visitação até 18 de Agosto

Onde: Ateliê Silvio Jessé

9h - Oficina de Xilogravura

Silvio Jessé

Onde: Ateliê Silvio Jessé

9h - Exposição Navio Negreiro – Hansen Bahia

Aberta para visitação até 18 de Agosto

Onde: Casa ConVerso

9h - Ateliê das Artes (SEC/BA)

Onde: Praça dos Garimpeiros

9h - Rota da Palavra I – À cidade: territórios dos afetos (in)visíveis

De quais matérias compõem o lirismo dos armados, dos tijolos, dos solos, das cidades?

Mailson Furtado | Jackson Costa (mediação)

Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

9h - Fligêzinha

Onde: Espaço Fligêzinha

9h – “É preciso que a leitura seja um ato de amor”

Homenagem a Paulo Freire

Taylane Nascimento e Ana Lima

Onde: Casa ConVerso

10h – 2020: Ano Anísio Teixeira

Homenagem a Anísio Teixeira (SEC/BA)

Onde: Casa ConVerso

10h30 – Mesa de Conversa I – Afrofuturismo: o devir negro e a literatura

Quais interpretações sobre as diásporas africanas podem nos ajudar a reconciliar a história de nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, fornecer ferramentas para a construção de novos futuros, de futuros possíveis para outras utopias afrocentradas e poéticas?

Jamille Borges | Wesley Correia | Zulu Araújo (mediação)

Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

11h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

12h – Leitura Viva

Roda de Mulheres: poesia e palavra viva | Bate-papo com a escritora Marcella Rosa - Guia Prático do Feminismo: como dialogar com um machista

Onde: Coreto (Praça dos Garimpeiros)

14h – Mesa de conversa II – Quem escreve e se afeta em Castro Alves

Castro Alves como mote da palavra e personagem para a produção literária baiana nos gêneros romance, poesia e teatro. A partir de fatos biográficos, apresenta-se a convivência na sociedade do século XIX, a dimensão performer e a infância da Castro Alves.

Saulo Dourado | Edvard Passos | Adelice Souza | Sérgio Farias (mediação). Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

14h – Ateliê das Artes (SEC/BA)

Onde: Praça dos Garimpeiros

15h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

15h – Fligê&TU

Onde: Galeria Arte & Memória – Vila de Igatu

15h – Um livro na feira

Bate-papo com Clélia Gomes e Cleidiane Brito

Onde: Casa ConVerso

15h30 – A leitura pode mudar a maneira de ver o mundo - Bate-papo com Jéssica Lacerda e Ana Luiza Carregosa

Onde: Casa ConVerso

16h – Lançamento de Livros

“Epopeia de Horácio de Matos” – José Walter

“Marcas do tempo – trecho de uma expedição” – Otoniel Fernandes e J. Santos

Onde: Ateliê Silvio Jessé





16h – Palavra Cantada – Fuxico Poético

Setúval | Mano Gazzava | Geise Mascarenhas

Onde: Praça dos Garimpeiros

17h – Versos a um viajante

Reflexões sobre a migração forçada ao longo da história brasileira

Bate-papo com Anamaria Fonsêca e Lara Sampaio

Onde: Casa ConVerso

17h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

17h – Rota da Palavra II – Poéticas transâtlanticas

Formas e narrativas que tomam como matérias de criação trânsitos lusoportugueses e africanos em deslocamentos atuais para a escrita poética.

Luís Serguilha | Rita Santos (mediação) - Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

19h – Sessão Especial – Ecos do patrimônio imaterial e tradição nos causos e adereços populares.

Homenageado: Aloísio Paraguassu (Sr. Lói).

Onde: Centro Cultural

20h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

20h – Show “Canto Guerreiro, Levantados do Chão” – Renato Braz

Onde: Praça dos Garimpeiros

22h – Show “Todxs” – Ana Cañas

Onde: Praça dos Garimpeiros





17 de Agosto – Sábado

8h – Oficina de Escrita Criativa

A atividade tem como propósito incentivar e explorar formas de escrita poética, motivadas por textos produzidos por jovens negras(os) em saraus, a partir da experiência da slammer e poeta Fabiana Lima.

Fabiana Lima – Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras

Onde: Casa ConVerso

9h – Oficina de Aquarela

Silvio Jessé

Onde: Ateliê Silvio Jessé

9h – Da poesia, do rap e do slam: a palavra em performance

Oficina de produção vocal através da percepção do corpo e da voz enquanto potência poética.

Meimei Bastos

Onde: Estande Fligê (Praça dos Garimpeiros)

9h – Ateliê das Artes (SEC/BA)

Onde: Praça dos Garimpeiros

9h – Fligêzinha

Onde: Espaço Fligêzinha

9h – Rota da palavra III – Caravanas e heroínas entre escrita e oralidade

Recolhendo tradições e inspirações do/no Nordeste brasileiro, o apagamento das mulheres negras, as imposições ao corpo, destacam-se as narrativas orais como expressão poética, a literatura de cordel na voz e no enquadre da personagem feminina.

Jarid Arraes | Rita Pereira (mediação) - Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

10h – Livros livres: literatura além da página

É possível expandir a palavra literária para além das páginas de papel! Uma conversa sobre as múltiplas possibilidades para produzir livros cada vez mais livres.

Deisiane Barbosa

Onde: Casa ConVerso

10h30 – Mesa de conversa III – Ânimo de invenção e tradição literária

Duas gerações de escritores baianos compõem personagens em itinerâncias errantes, imagens de infância, êxodo, escravidão e vários sertões como ponto de convergência para a narrativa literária.

Aleilton Fonseca | Itamar Vieira Júnior | Carlos Ribeiro (mediação) - Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

11h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

12h – Leitura Viva

Onde: Intervenções Literárias, no coreto, palco principal e espaços públicos da cidade

14h – Fligêzinha

Onde: Espaço Fligêzinha

14h – Ateliê das Artes (SEC/BA)

Onde: Praça dos Garimpeiros

14h – Mesa de conversa IV – O que ainda estamos sonhando?

Gramáticas poéticas da linguagem em escrita de exílios, memórias e reinvenção da palavra.

Noemi Jaffe | Sarah Rebeca Kersley | Rita Queiroz (mediação)

Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

14h – Bate-papo com escritores

As histórias estão nos olhos de quem vê – Saulo Dourado

Tudo vira história – Breno Fernandes

Onde: Casa ConVerso

14h – O pintor e o escritor no Ateliê – Imagens e escritas de Canudos

Aleilton Fonseca e Silvio Jessé

Onde: Ateliê Silvio Jessé

15h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

16h – Bate-papo com escritoras da Confraria Poética Feminina

Rita Queiroz, Alexandra Patrocínio, Palmira Heine, Érica Azevedo e AnaCarol Cruz

Onde: Casa ConVerso

16h – Lançamento de Livros

“A última flor da Terra” – Adroaldo Almeida

“Antônio Burokô” – Domingos Ailton

“Democracia golpeada” – Luiz Rogério Cosme

“Levante, o sistema caiu” – Daniel Lisboa

“Alquimia das Palavras” – Dirlêi Bonfim

Onde: Ateliê Silvio Jessé

16h – Fligê&TU

Onde: Galeria de Arte&Memória – Vila de Igatu

17h – Bate-papo com o escritor

“O Rapto de Pórcia de Castro” – José Walter Pires

Onde: Centro Cultural

18h – Rota da palavra IV – Exílios e desterros: quando a vida (não) é uma obra

Narrativas de vivências e deslocamentos provocadas por gestos de leitura dos cenários de interdição que expõem estratégias de sobrevivência e denúncia no romance, no plano das personagens e, no cotidiano, no plano das pessoas.

Jean Wyllys (vídeo) | Sandro Lobo (mediação)

Pré-venda e lançamento do livro “O que será – A história de um defensor dos direitos humanos no Brasil”, de Jean Wyllys

Onde: Centro Cultural

19h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

19h30 – Espetáculo Teatral – A Prole dos Saturnos

Edvard Passos (direção) | Castro Alves (texto)

Elenco: Mariana Borges | Danilo Cairo | Leandro Villa | LP Nolasco

Onde: Praça dos Garimpeiros

20h30 – Slam Insubmisso

DJ Nai Kiese – Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras

Onde: Praça dos Garimpeiros

22h – Show “Trovão” – Larissa Luz

Onde: Praça dos Garimpeiros

18 de Agosto – Domingo

9h – Ateliê das Artes (SEC/BA)

Onde: Praça dos Garimpeiros

9h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

9h – Fligêzinha

Onde: Espaço Fligêzinha

9h – Mesa de Conversa V – Matérias de escrita: mistério, ficção e encantamentos

Mitos, seres, coisas, lugares como mobilizadores de invenção e criação literária.

Breno Fernandes | Franklin Carvalho | Rosana Patrício (mediação) - Sessão de autógrafos

Onde: Centro Cultural

10h – Selo Fligê

Lançamento da segunda edição do livro “Auto da Gamela”

Carlos Jehovah e Esechias Araújo Lima

Silvio Jessé (ilustração)

José Raimundo Fontes (Selo Fligê)

Onde: Ateliê Silvio Jessé

11h – Lançamento do livro “Redemoinho em dia quente”

Jarid Arraes | Adriana Amorim (mediação)

Onde: Centro Cultural

11h – FligêCine

Onde: Casa da Filarmônica

12h – Leitura Viva

Intervenções Literárias, no coreto, palco principal e espaços públicos da cidade

14h – Ateliê das Artes (SEC/BA)

Onde:Praça dos Garimpeiros

14h – Mesa de Conversa VI – Na ContraCorrente: Arquibancadas e curtidas da palavra

Quais efemeridades e asperezas compõem o imaginário poético nas paisagens periféricas e urbanas? Encontro de escritoras que adotam medidas e suportes distintos para a produção e circulação da poesia.

Meimei Bastos | Deisiane Barbosa | Camila Moreno (mediação)

Sessão de autógrafos

Onde:Centro Cultural

16h – Leitura Dramática – Castro Alves

Sérgio Farias (direção) | Cleise Mendes (texto)

Elenco: Estudantes de Mucugê e da UFBA

Onde: Centro Cultural

18h – Bate-papo com o elenco do espetáculo A Prole dos Saturnos

Onde: Centro Cultural

19h – Concerto de Encerramento

Maestro João Omar de Carvalho Mello

Onde: Praça dos Garimpeiros