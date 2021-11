Começa o velório de Marília Mendonça em Goiás

Familiares e amigos da cantora Marília Mendonça já estão no ginásio de Goiânia (GO) se despedindo da artista. Os fãs tiveram acesso ao local pouco antes das 14h e estão formando uma fila com quilômetros de extensão que avança por quarteirões. Marília morreu após o avião bimotor em que ela estava com a produção cair em Minas Gerais, nesta sexta-feira (5). Todas as cinco pessoas na aeronave perderam a vida.

Além de Marília, o tio dela Abicieli Silveira Dias Filho morreu no acidente e está sendo velado no mesmo local da artista. A terceira vítima foi o produtor baiano Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Henrique Baiano. O corpo dele será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, na tarde deste sábado (6).

As outras duas vítimas são o piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e o copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana, que estão sendo velados e serão sepultados em Brasília (DF).

Artistas como as cantoras Maiara e Maraísa, que tinham um projeto novo com Marília, estão no local amparando a mãe da artista. Políticos, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também estão participando da cerimônia. O público está sendo ordenado em fila para passar pelo local e poder se despedir da cantora que tinha mais 38 milhões de seguidores no Instagram.

Em Salvador, é aguardada a chegada do corpo do produtor Henrique Baiano. Ele está previsto para chegar essa tarde e será encaminhado para o cemitério, em Brotas, onde será sepultado.