Começam a surgir os nomes para vice de Bruno Reis

Embora esteja longe de definir o candidato a vice da chapa liderada por Bruno Reis (DEM) na disputa pelo comando da capital, o prefeito ACM Neto confidenciou a aliados, durante a folia, que o PDT é o mais cotado para ocupar o posto. A princípio, segundo apurou a Satélite, há dois caminho possíveis: que a vaga fique para o presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior (SD), a partir de seu eventual ingresso na tropa pedetista, ou para o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, recém-filiado ao partido. No entanto, Neto alertou ao núcleo-duro do Thomé de Souza que ainda existe a possibilidade de um terceiro nome. Só não revelou quem seria.

Sobre o interior, Neto revelou que o bloco do DEM concluiu o xadrez em quase todas as cidades de peso. As únicas lacunas são Jequié, Paulo Afonso e Feira de Santana, municípios em que a sigla quebra a cabeça para decidir o representante do grupo, e Itabuna, onde se divide entre a candidatura do ex-prefeito Capitão Azevedo (PL) e a do médico Antônio Mangabeira (PDT).

Arrastão democrata

Na corrida para construir o arco de alianças em torno de seu palanque, Bruno Reis afirmou à coluna que começa amanhã a se dedicar à montagem das candidaturas a vereador dos 13 partidos que vão apoiá-lo. “Estamos perto de trazer também o PDT e o PL. Vou trabalhar para que, até o início de abril, tenhamos 975 candidatos à Câmara por 15 partidos. Nesse processo, fortaleceremos algumas legendas. Entre elas, o PTB”, disse.

Puxadora de trio

Em visita ao Campo Grande no domingo, o senador Jaques Wagner (PT) considerou consumada a escolha da major Denice Santiago para liderar o partido na sucessão da capital. “Acho que o PT ficará unido e que não haverá bate-chapa. Já o vice só sairá às vésperas das convenções, lá para fim de maio”, destacou.

Circuito engarrafado

Wagner garantiu também que o governador Rui Costa é quem tem a palavra final sobre negociações junto à base para a eleição em Salvador. Contudo, vê riscos em um páreo com mais de três chapas ligadas ao Palácio de Ondina.

Cofrinho do futuro

Na reforma da Previdência dos servidores municipais, que está prestes a ser enviada à Câmara, a prefeitura propõe criar uma Poupança Pública Previdenciária inteiramente financiada pelo Tesouro do Município. “Ao contrário da capitalização, cujo aporte vem do segurado, a proposta é depositar 0,8% de recursos próprios para serem usados após 25 anos e só com a Previdência. Ao fim do prazo, haverá cerca de R$ 860 milhões exclusivos para pagar inativos e pensionistas. É um modelo inédito no país”, explicou o secretário de Gestão de Salvador, Thiago Dantas.

Conta extra

A proposta estabelece também cobrança de 14% aos inativos que ganham acima de quatro salários mínimos. “Mas ela só incidirá sobre o valor que ultrapassar esse gatilho. Quem recebe abaixo da faixa continuará isento”, emendou Thiago Dantas. Já os da ativa terão alíquota elevada de 11% para 14%. “Todos os pontos, por ordem do prefeito, serão discutidos amplamente com sindicatos, vereadores e a sociedade, sem atropelos”, arrematou.

"É muito importante o governo federal entrar logo nessas discussões com o Congresso para evitar problemas depois" - João Roma, deputado federal pelo Republicanos da Bahia, ao apontar o papel do Planalto para impedir atrasos na reforma tributária





Duelo da Lapa

Foliões que dormem na Estação da Lapa foram estopim de uma guerra travada nos bastidores do Carnaval pela prefeitura e governo do estado. Ao identificar que os “hóspedes”, na maioria, vinham de Lauro de Freitas e não conseguiam voltar por causa da interrupção do metrô, o secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Motta, criou uma linha exclusiva entre o terminal e a cidade vizinha das 0h30 às 4h30, quando o metrô para, e reduziu substancialmente o uso da estação para pernoite na madrugada. Aí o caldo engrossou.

Roda presa

Mesmo autorizado pela prefeitura de Lauro de Freitas a colocar a linha nos horários em que o metrô não opera e restrita aos dias da festa, Fábio Motta se deparou com o duro cerco do governo. “Os veículos foram multados pela Agerba (agência estadual que regula o transporte intermunicipal) e fomos notificados de que os ônibus seriam apreendidos caso circulassem. O governo deve achar bom gente dormir na Lapa, já que nem cria um retorno para Lauro na madrugada sem metrô nem deixa ninguém criar”, criticou.

"Ele tem voos muito altos pela frente. Nem cogito. Mas quem não queria tê-lo como secretário ou ministro?" - João Doria, governador de São Paulo pelo PSDB, ao comentar ontem, em coletiva no Carnaval de Salvador, se convidaria ACM Neto para seu alto escalão após ele deixar a prefeitura, no fim deste ano

Redução de medidas

O chefe da Bahiatursa, Diogo Medrado, atraiu olhares ao surgir nos circuitos da folia com 30 quilos a menos. Abordado pela coluna, Medrado revelou o tamanho do peso perdido e afirmou que, agora, ninguém pode mais chamá-lo de “Bola”. “Meu novo apelido é ‘Diogo Fino’”, brincou.

Aperto nas cordas

Secretário de Turismo e Cultura de Salvador, Cláudio Tinoco garantiu que vai cobrar, a partir de amanhã, o Grupo Pestana a apresentar o projeto sobre o futuro do hotel da rede no Rio Vermelho. “O prazo acordado com nós expira no fim deste mês. Então, queremos uma resposta”, disparou.